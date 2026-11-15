Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Płonące statki i syreny alarmowe

W skrócie Dwa tankowce wpadły na miny w cieśninie Ormuz i stanęły w płomieniach po tym. Teheran twierdzi, że jednostki poruszały się niedozwoloną trasą z wyłączonymi systemami nawigacyjnymi.

Międzynarodowa Organizacja Morska odnotowała od marca do listopada bieżącego roku już 136 ataków na statki w cieśninie Ormuz i na obszarze Bliskiego Wschodu.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził atak za pomocą sześciu dronów na amerykański system radarowy w bazie śmigłowców Al-Riffa w Bahrajnie.

Władze Bahrajnu uruchomiły w niedzielę rano syreny alarmowe i zaapelowały do mieszkańców o szukanie schronienia.

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Informację tankowcach podaną przez agencję Reutera przekazał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Według ONZ w październiku odnotowano w regionie 35 podobnych incydentów, najwięcej od początku wojny.

Z kolei AFP donosi, że w niedzielę nad ranem władze Bahrajnu zaapelowały do mieszkańców o znalezienie schronienia. Uruchomiono syreny alarmowe, nie podając jednak źródła zagrożenia.

Bliski Wschód. Kolejne tankowce wpadły na miny w cieśninie Ormuz

Jak przekazała irańska agencja IRNA, oba tankowce próbowały przepłynąć przez cieśninę, mając wyłączone systemy nawigacyjne i śledzenia oraz korzystając z niedozwolonej trasy. IRGC nie podał nazw jednostek ani informacji o ewentualnych ofiarach.

Według irańskiej marynarki wojennej dwa kolejne tankowce, które również próbowały przepłynąć przez cieśninę bez zezwolenia, zastosowały się do irańskich ostrzeżeń i zawróciły w kierunku Zatoki Perskiej.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała od 1 marca do 11 listopada 136 ataków na statki w cieśninie Ormuz i szerzej na Bliskim Wschodzie. W październiku doszło do 35 takich zdarzeń, a w pierwszych 11 dniach listopada - do kolejnych 10.

Z danych przedstawionych w piątek na Radzie Bezpieczeństwa ONZ przez zastępcę sekretarza generalnego Khaleda Khiariego wynika, że od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem w lutym w cieśninie Ormuz i jej okolicach zginęło co najmniej 25 marynarzy.

Syreny alarmowe w Bahrajnie. IRGC: Zaatakowaliśmy bazę śmigłowców Al-Riffa

Tymczasem w Bahrajnie w niedzielę rano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało do mieszkańców za pośrednictwem platformy X o "zachowanie spokoju, udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca i śledzenie wiadomości oficjalnymi kanałami w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego".

Jednocześnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że jego oddziały przeprowadziły atak na amerykański system radarowy w bazie w Bahrajnie.

"Amerykański system radarowy obrony powietrznej w bazie śmigłowców Al-Riffa w Bahrajnie został wzięty na cel przez sześć dronów należących do Sił Powietrzno-Kosmicznych Strażników Rewolucji Islamskiej" - poinformował IRGC w komunikacie, cytowanym przez agencję FARS.

Korpus zastrzegł, że każdy akt agresji USA "spotka się z jeszcze surowszą i bardziej niszczycielską reakcją". IRGC oświadczył ponadto, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta, mimo - jak to określono - "niepowodzenia" Stanów Zjednoczonych w eskortowaniu statków przez ten szlak wodny.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) nie skomentowało dotąd komunikatu Teheranu. Dwa dni wcześniej, po podobnym oświadczeniu IRGC o ataku na radar wczesnego ostrzegania w Bahrajnie, wojsko amerykańskie zdementowało te doniesienia, informując o przechwyceniu dwóch irańskich dronów, które nie wyrządziły żadnych szkód.

W Bahrajnie stacjonuje V Flota Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Reuters podaje, że to pierwsze takie alerty w tym kraju od września. Jak zwracają uwagę agencje, ataki mogą mieć związek z wezwaniem przez Bahrajn w piątek do pełnego wdrożenia rezolucji nr 2817 Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której potępiono irańskie ataki na kraje Zatoki Perskiej i wezwano do ich natychmiastowego zaprzestania.



