Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Ataki Iranu, zginęło dwóch żołnierzy USA

W skrócie Dwóch żołnierzy amerykańskich zginęło w Jordanii podczas obrony przed atakiem irańskimi rakietami i dronami oraz jedna osoba jest uznawana za zaginioną.

Iran ogłosił zawieszenie wdrażania zobowiązań z wstępnego porozumienia z USA, zarzucając Amerykanom naruszenie warunków rozejmu.

Irański ostrzał w Kuwejcie uszkodził elektrownię i odsalarnie oraz objął amerykańskie centrum łączności i instalacje portowe.

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Do zdarzenia doszło w piątek, lecz oświadczenie w sprawie CENTCOM opublikowało dopiero w sobotę.

"Dwóch członków służby USA w Jordanii zginęło w walce, gdy Dowództwo Centralne USA i siły partnerskie broniły się przed irańskimi atakami rakietami balistycznymi i dronami" - przekazano, dodając, że jedna osoba wciąż uznawana jest za zaginioną.

"Czterech amerykańskich członków służby zostało ewakuowanych do jordańskich szpitali. Zostali już zwolnieni z placówek. Inni pracownicy, którzy zostali przebadani pod kątem drobnych obrażeń, wrócili do służby" - czytamy dalej w oświadczeniu.

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Jak dodano, z szacunku dla rodzin CENTCOM nie podaje żadnych dodatkowych informacji, w tym tożsamość poległych, do 24 godzin po powiadomieniu członków najbliższej rodziny.

Wcześniej w sobotę wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi powiedział w irańskiej telewizji państwowej, że Teheran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia zawartego z USA.

Gharibabadi oznajmił, że USA naruszyły zobowiązania wynikające z rozejmu i teraz Iran "już ich nie wdraża". Agencja Associated Press podkreśliła, że nie pojawiły się informacje na temat ewentualnych prób mediacji.

Bliski Wschód. Siódma noc ataków USA na Iran. Jest odpowiedź IRGC

Wiceminister wypowiadał się po ostrzałach przeprowadzonych przez obie strony w ostatnich dniach. CENTCOM poinformowało w nocy z piątku na sobotę, że podległe mu siły zakończyły siódmą z rzędu noc ataków na Iran, a ich celem były m.in. obiekty infrastruktury wojskowej, podziemne magazyny broni i obiekty związane z marynarką wojenną.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł, że kraje, w których stacjonują siły amerykańskie, powinny spodziewać się "odpowiedniej reakcji", jeśli ich terytorium zostanie wykorzystane do ataków na Iran.

Kuwejt. Amerykańskie cele pod irańskim ostrzałem

W sobotę najpoważniejszy w skutkach ostrzał irański dotknął Kuwejt. Uszkodzone wskutek ataku zostały kolejna elektrownia i odsalarnia wody w tym kraju. IRGC ogłosił, że zaatakował znajdujące się w Kuwejcie amerykańskie centrum łączności oraz instalacje w porcie Al-Ahmadi, służące marynarce wojennej USA do tankowania paliwa.

Siły zbrojne USA wznowiły naloty na Iran 7 lipca, po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Wzajemne ostrzały zagrażają kruchemu porozumieniu pokojowemu, które podpisano 17 czerwca.

Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran.





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