W skrócie Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej podała informację o przechwyceniu trzech dronów i zaapelowała o ewakuację z terenów wydobycia ropy w stolicy Jemenu kontrolowanej przez Huti.

Rzecznik wojskowy Huti poinformował o ostrzeżeniu skierowanym do pracowników i cywilów przebywających w pobliżu instalacji naftowych Aramco Oil, wskazując je jako potencjalny cel ataku.

Rebelianci Huti przejęli w ostatnim czasie nowe obszary nad Morzem Czerwonym, zapowiedzieli blokadę saudyjskich statków oraz przeprowadzili ataki na cele w Arabii Saudyjskiej, prowadząc do ofiar wśród ludności.

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We wtorek koalicja wojskowa pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech dronów na północ od Rijadu. Komunikat w tej sprawie wydał rzecznik koalicji gen. Turki al-Maliki za pośrednictwem platformy X.

Saudyjska koalicja zapowiada atak. Huti odpowiadają groźbami

Kilka godzin później koalicja wydała kolejny komunikat. Tym razem ostrzegający o konieczności ewakuacji obiektów naftowych w stolicy Jemenu kontrolowanej przez Huti. Koalicja planuje bowiem zaatakować teren jemeńskiej stacji badawczej w Sanie.

"Dowództwo Połączonych Sił Koalicji prosi ludność cywilną o ewakuację terenu Yemen Petroleum Company - Centralnej Stacji Badawczej Al-Sabaha w Sanie... dla ich własnego bezpieczeństwa" - napisał na platformie al-Maliki. Do wpisu dołączył mapę lokalizacji na obrzeżach miasta.

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W odpowiedzi na saudyjskie ostrzeżenie jemeńscy rebelianci Huti wydali własny komunikat. Poinformowali o konieczności ewakuacji pracowników i cywilów z terenów w pobliżu zakładów Saudi Aramco.

"Siły Zbrojne Jemenu ostrzegają wszystkich pracowników i obywateli, którzy znajdują się w pobliżu obiektów należących do Aramco Oil, aby się z nich ewakuowali i oddalili, ponieważ stanowią one uzasadniony cel dla naszych sił" - napisał na platformie X rzecznik wojskowy Huti Yahya Saree.

Rebelianci Huti atakują Arabię Saudyjską

W 2014 roku rozpoczęła się wojna domowa w Jemenie. Wówczas rebelianci Huti zajęli Sanę, stolicę kraju. W 2015 roku zawiązała się koalicja wojskowa, na której czele stanęła Arabia Saudyjska, która interweniowała po stronie rządu uznawanego przez inne kraje. Po rozejmie w 2022 roku spadła intensywność walk.

We wrześniu 2026 roku Huti przeszli do ofensywy, zajmując kolejne obszary wybrzeża Morza Czerwonego i wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. To wzmocniło ich kontrolę i wpływ na jeden ważny szlak żeglugowy. Rebelianci zapowiedzieli, że będą blokować i atakować saudyjskie statki. Od tamtej pory wielokrotnie uderzali w Arabię Saudyjską. W wyniku ostrzału lotniska w Rijadzie w weekend zginęło 12 osób, a 300 zostało rannych.



