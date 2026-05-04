Emiraty zaatakowane, są pilne apele do Iranu. "To niedopuszczalne"

W skrócie Ursula von der Leyen i Friedrich Merz stanowczo odrzucają irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwracając uwagę na naruszenie prawa międzynarodowego i suwerenności.

Reakcje europejskich przywódców wskazują na konieczność deeskalacji konfliktu oraz powrotu Iranu do negocjacji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa regionu.

Ministerstwo obrony ZEA potwierdziło w poniedziałek przechwycenie trzech rakiet i atak dronów z Iranu. Władze kraju ogłosiły alarm powietrzny oraz zastrzegły sobie prawo do odpowiedzi.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w reakcji na nowe ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie wyraziła solidarność z prezydentem Mohammedem bin Zajedem al-Nahajanem, mieszkańcami tego kraju oraz innymi partnerami UE na Bliskim Wschodzie.

"Te ataki są niedopuszczalne i stanowią rażące naruszenie suwerenności i prawa międzynarodowego" - podkreśliła szefowa KE we wpisie w mediach społecznościowych.

Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie. Reakcje europejskich polityków

Ursula von der Leyen podkreśliła przy tym, iż poziom bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu "ma bezpośrednie konsekwencje dla Europy".

- Dlatego będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi partnerami w zakresie deeskalacji i rozwiązań dyplomatycznych, aby położyć kres brutalnym działaniom irańskiego reżimu. Zarówno wobec sąsiadów, jak i własnego narodu - zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

Głos w sprawie poniedziałkowych ataków Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie zabrał także Friedrich Merz. Kanclerz Niemiec opublikował na platformie X wpis, w którym "zdecydowanie potępił" działania Teheranu.

"Nasza solidarność jest z narodem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i naszymi partnerami w regionie" - napisał.

Merz zaznaczył jednocześnie, że "Teheran musi powrócić do stołu negocjacyjnego i przestać trzymać region oraz świat jako zakładników". W tym kontekście - jak podkreślił - blokada cieśniny Ormuz musi się jak najszybciej zakończyć.

"Teheran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej. Nie może być mowy o dalszych groźbach ani atakach na naszych partnerów" - zakończył niemiecki kanclerz.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran naruszył zawieszenie broni

Przypomnijmy, że ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało w poniedziałek o przechwyceniu trzech rakiet wystrzelonych z Iranu. Czwarta spadła do morza. Według resortu rakiety zostały zestrzelone nad emirackimi wodami terytorialnymi.

Ponadto władze miasta Fudżajra przekazały, że w tamtejszej strefie przemysłu naftowego wybuchł pożar, będący następstwem ataku dronów z Iranu. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano służby ratunkowe. Obrażenia odniosło trzech obywateli Indii.

Ze względu na sytuację w ZEA ogłoszono alarm przeciwlotniczy, który obowiązywał m.in. w Dubaju i Abu Zabi. Wydarzenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stanowiły faktyczne naruszenie zawieszenia broni, które obowiązywało na Bliskim Wschodzie od 8 kwietnia.

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA stwierdziło, że zastrzega sobie "pełne i uzasadnione prawo" do odpowiedzi na ataki Iranu. Oceniono, że uderzenia oznaczają poważną eskalację i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

