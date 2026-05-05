"Ministerstwo Obrony (Zjednoczonych Emiratów Arabskich - red.) potwierdza, że dźwięki słyszane w różnych regionach kraju są wynikiem działań emirackich systemów obrony powietrznej wobec rakiet balistycznych i krążących dronów" - podano w komunikacie.

"Systemy obrony powietrznej ZEA aktywnie zwalczają rakiety i zagrożenia ze strony bezzałogowców" - dodał resort.

Atak na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Obrona przechwyciła pociski

To drugi atak rakietowy na Zjednoczone Emiraty Arabskie, który przerywa czterotygodniowy okres zawieszenia broni między USA i Izraelem a Iranem. W poniedziałek resort obrony ZEA informował o przechwyceniu trzech irańskich pocisków.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył w poniedziałek, że poniedziałkowe wydarzenia pokazują, iż "nie ma militarnego rozwiązania kryzysu". Ostrzegł przy tym Stany Zjednoczone i ZEA, by nie wchodziły w "bagno".

Emiraty twierdzą, że atak na ich terytorium oznacza poważną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z kolei Waszyngton, po tym jak w poniedziałek amerykańskie wojska wymieniły ogień z irańskimi jednostkami w cieśninie Ormuz, oświadczył, że Iran nie naruszył zawieszenia broni.

