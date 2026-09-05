W skrócie W pobliżu wyspy Chark w Zatoce Perskiej odnotowano kilka eksplozji, których przyczyna nie została dotychczas ustalona.

Irańskie media przekazały niepotwierdzone informacje o możliwym ataku Stanów Zjednoczonych na tankowiec w rejonie wyspy.

Od minionego weekendu doszło do wznowienia działań wojennych między USA a Iranem, a starcia skupiają się głównie wokół cieśniny Ormuz.

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Agencja Fars podała, że doszło do kilku eksplozji, ale nie widać żadnego dymu. Lokalna agencja SNN oznajmiła zaś, że "Stany Zjednoczone zaatakowały irański tankowiec" w pobliżu wyspy.

Władze Iranu i Stanów Zjednoczonych nie skomentowały na razie do tych doniesień.

Po miesiącu przerwy w działaniach wojennych między USA i Iranem, w miniony weekend doszło do ich wznowienia. Armia amerykańska przeprowadziła w niedzielę i we wtorek wieczorem ataki m.in. na obiekty Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Według władz w Teheranie, w tym drugim ostrzale zginęło 19 osób: żołnierzy irańskich, ale także cywilów. Cztery osoby zostały zabite, a blisko 70 doznało obrażeń na skutek ataku na weselników.

Bliski Wschód. Napięcie wokół cieśniny Ormuz

W środę siły irańskie zaatakowały obiekty USA w Jordanii, Iraku i Bahrajnie, natomiast w czwartek - bazy amerykańskie w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pół roku temu. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, jednak obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały także później.

Starcia w dużej mierze koncentrują się obecnie wokół cieśniny Ormuz. Przed wybuchem konfliktu przechodziła przez nią jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.



