Eksplozja przerwała relację na żywo. Nagranie z bombardowanego Teheranu obiegło sieć

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Reporter irańskiej telewizji państwowej IRIB musiał przerwać relację na żywo, gdy w pobliżu doszło do eksplozji. Izrael poinformował, że wczesnym rankiem w piątek rozpoczął falę uderzeń na Teheran wymierzonych w "infrastrukturę reżimu", co ma oznaczać "nową fazę" wojny.

Reporter irańskiej telewizji IRIB ucieka podczas relacji na żywo po eksplozji w Teheranie
Poranne eksplozje w Teheranie. Reporter musiał przerwać relację na żywoMAHSA / MIDDLE EAST IMAGES / X / @GhonchehAzadAFP

W skrócie

  • Reporter irańskiej telewizji IRIB musiał przerwać relację na żywo z powodu eksplozji w pobliżu.
  • W piątkowy poranek Teheran znalazł się pod intensywnym ostrzałem Izraela. Eksplozje były słyszane w różnych częściach miasta.
  • Irańskiego Czerwony Półksiężyc informuje o zniszczeniach w dzielnicach mieszkalnych Teheranu.
  • Izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie szeroko zakrojonej fali uderzeń na infrastrukturę władz w Iranie.
Reporter irańskiej telewizji państwowej IRIB prowadził relację na żywo, gdy nagle w pobliżu doszło do eksplozji. Odruchowo się schylił i razem z operatorem kamery zaczął uciekać. W tle widać było unoszący się słup dymu.

Fragment relacji udostępniła na platformie X reporterka BBC Ghoncheh Habibiazad.

Silne bombardowania w stolicy Iranu

Według doniesień irańskich mediów państwowych, w piątkowy poranek Teheran znalazł się pod intensywnym ostrzałem. Eksplozje były słyszane w różnych częściach miasta.

Reporter IRIB relacjonował wydarzenia z placu Hor, niedaleko alei Dżomhuri - popularnej ulicy handlowej w centrum miasta, która według doniesień również została zaatakowana.

    Mieszkańcy Teheranu mówią o dramatycznej nocy

    Jedna z mieszkanek stolicy opisała przerażającą noc pełną nalotów.

    - Gdy przyszły kolejne uderzenia, usłyszeliśmy dźwięk, jakby coś spadało - relacjonowała kobieta w rozmowie z Irańskim Czerwonym Półksiężycem.

    - Zeszliśmy do piwnicy. Kiedy wyszliśmy, zobaczyliśmy ludzi wokół z zakrwawionymi twarzami. Mężczyzna i kobieta mieli krew spływającą po głowie - dodała.

    Nagrania opublikowane przez Irański Czerwony Półksiężyc pokazują także zniszczenia przy ulicy Niloofar w Teheranie - w przeważającej mierze dzielnicy mieszkalnej. Na wideo widać zbombardowane budynki oraz gruzy zalegające na ulicach.

    Izraelska armia ogłosiła w piątek rozpoczęcie "szeroko zakrojonej fali uderzeń" na kluczową infrastrukturę władz w Teheranie.

    Tymczasem rzecznik dowództwa wojskowego Iranu Khatam al-Anbiya oświadczył w piątek, że w najbliższych dniach "ataki na pozycje wroga będą bardziej dotkliwe i zakrojone na szeroką skalę".

