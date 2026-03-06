W skrócie Reporter irańskiej telewizji IRIB musiał przerwać relację na żywo z powodu eksplozji w pobliżu.

W piątkowy poranek Teheran znalazł się pod intensywnym ostrzałem Izraela. Eksplozje były słyszane w różnych częściach miasta.

Irańskiego Czerwony Półksiężyc informuje o zniszczeniach w dzielnicach mieszkalnych Teheranu.

Izraelska armia ogłosiła rozpoczęcie szeroko zakrojonej fali uderzeń na infrastrukturę władz w Iranie.

Reporter irańskiej telewizji państwowej IRIB prowadził relację na żywo, gdy nagle w pobliżu doszło do eksplozji. Odruchowo się schylił i razem z operatorem kamery zaczął uciekać. W tle widać było unoszący się słup dymu.

Fragment relacji udostępniła na platformie X reporterka BBC Ghoncheh Habibiazad.

Silne bombardowania w stolicy Iranu

Według doniesień irańskich mediów państwowych, w piątkowy poranek Teheran znalazł się pod intensywnym ostrzałem. Eksplozje były słyszane w różnych częściach miasta.

Reporter IRIB relacjonował wydarzenia z placu Hor, niedaleko alei Dżomhuri - popularnej ulicy handlowej w centrum miasta, która według doniesień również została zaatakowana.

Mieszkańcy Teheranu mówią o dramatycznej nocy

Jedna z mieszkanek stolicy opisała przerażającą noc pełną nalotów.

- Gdy przyszły kolejne uderzenia, usłyszeliśmy dźwięk, jakby coś spadało - relacjonowała kobieta w rozmowie z Irańskim Czerwonym Półksiężycem.

- Zeszliśmy do piwnicy. Kiedy wyszliśmy, zobaczyliśmy ludzi wokół z zakrwawionymi twarzami. Mężczyzna i kobieta mieli krew spływającą po głowie - dodała.

Nagrania opublikowane przez Irański Czerwony Półksiężyc pokazują także zniszczenia przy ulicy Niloofar w Teheranie - w przeważającej mierze dzielnicy mieszkalnej. Na wideo widać zbombardowane budynki oraz gruzy zalegające na ulicach.

Izraelska armia ogłosiła w piątek rozpoczęcie "szeroko zakrojonej fali uderzeń" na kluczową infrastrukturę władz w Teheranie.

Tymczasem rzecznik dowództwa wojskowego Iranu Khatam al-Anbiya oświadczył w piątek, że w najbliższych dniach "ataki na pozycje wroga będą bardziej dotkliwe i zakrojone na szeroką skalę".

Źródło: CNN

