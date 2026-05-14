W skrócie Ruch al-Fatah planuje przeprowadzić wybory do komitetu centralnego z powodu wewnętrznych podziałów i rosnącej frustracji społecznej.

Podczas konferencji zostaną wybrani nowi członkowie komitetu centralnego i rady rewolucyjnej, a wydarzenie odbywa się w momencie braku wyraźnego następcy prezydenta Mahmuda Abbasa.

Popularność i wpływy al-Fatah zmalały ze względu na podziały wewnętrzne, korupcję i brak postępów w sprawie wyzwolenia państwa palestyńskiego.

Ruch al-Fatah prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa po raz pierwszy od dekady wybierze nowy komitet centralny. To ze względu na fakt, że grupa stoi w obliczu "egzystencjonalnych zmian" wywołanych wojną w Strefie Gazy.

Jak podała agencja AFP, podczas trzydniowej konferencji generalnej ruch podejmie też decyzje dotyczące swojego najwyższego organu kierowniczego. Dojdzie do tego mimo ujawnionej przez analityków słabnącej legitymacji al-Fatah, która wywołana jest powszechną korupcją i brakiem postępów w dążeniu do utworzenia państwa palestyńskiego.

Palestyński al-Fatah wybierze przywódców. Organizacja stoi przed "najpoważniejszymi wyzwaniami"

Oczekuje się, że zmiany wprowadzone po konferencji będą mieć kluczowy wpływ, ponieważ komitet ma odegrać ważną rolę po odejściu Abbasa ze stanowiska. Analitycy zastanawiają się jednak, czy dotychczasowy prezydent zdecyduje się na rezygnację po dwóch dekadach sprawowania rządów.

Jak podkreślono, sprawę utrudnia również fakt, że wśród członków al-Fatah nie ma wyraźnego następcy Abbasa. Do głównych postaci ubiegających się o jego zastąpienie należą Jibril Rajoub i poseł Autonomii Palestyńskiej Hussein Al-Sheikh.

Jibril Rajoub, obecny sekretarz generalny komitetu, komentując nadchodzące zmiany, ocenił, że konferencja odbywa się w momencie, gdy palestyński ruch narodowy mierzy się z "najpoważniejszymi wyzwaniami w swojej walce".

Sekretarz wyraził ponadto nadzieję, że wielokrotnie odkładana konferencja przyczyni się do "zapewnienia i ochrony ustanowienia państwa palestyńskiego w agendzie międzynarodowej oraz ochrony Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP - red.) jako jedynego prawowitego przedstawiciela narodu palestyńskiego".

Palestyna. Podczas konferencji nieobecne będą główne postacie al-Fatahu

Dodajmy, że w konferencji udział weźmie około 2580 członków al-Fatahu, z których większość będzie przebywać w Ramallah. Niektórzy będą także rozproszeni po Strefie Gazy, Kairze i Bejrucie.

Oczekuje się, że w trakcie wydarzenia wybranych zostanie 18 przedstawicieli do komitetu centralnego i 80 do parlamentu ruchu, zwanego radą rewolucyjną.

Mimo wielokrotnych deklaracji ruchu, że działa jako "zjednoczony front", na czwartkowej konferencji nieobecne będą jednak główne postacie, w tym Nasser al-Qudwa, jeden z czołowych palestyńskich przywódców.

- Ta konferencja jest nielegalna, a przywódcy, którzy przejęli władzę, są nielegalni i ich czas dobiegł końca - mówił Qudwa.

Zabraknie też "wyjątkowo zjednoczonego przywódcy Palestyny" Marwana al-Barghusiego, który odsiaduje karę dożywocia w izraelskim więzieniu.

Rola al-Fatahu została zmarginalizowana w regionie

Przypomnijmy, że al-Fatah jest główną partią w Autonomii Palestyńskiej, którą za granicą postrzega się jako naturalnego partnera w odbudowie i zarządzaniu Strefą Gazy. Mimo to ugrupowanie jest marginalizowane, a premier Izraela Binjamin Netanjahu wielokrotnie zapewniał, że nie będzie on odgrywał żadnej roli w powojennym sprawowaniu rządów.

Al-Fatah historycznie był częścią Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W ostatnich latach popularność i wpływy grupy zmniejszyły się z powodu wewnętrznych podziałów i rosnącej frustracji społecznej, wywołanej stagnacją izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego.

Poczucie rozczarowania doprowadziło do wzrostu poparcia dla Hamasu, który odniósł sukcesy polityczne w wyborach w 2006 roku na Zachodnim Brzegu. Następnie organizacja niemal całkowicie wypędziła al-Fatah ze Strefy Gazy.

Źródło: AFP

