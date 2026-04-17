Echa zawieszenia broni. Iran ogłasza w sprawie cieśniny Ormuz

W skrócie Iran otworzył cieśninę Ormuz dla statków handlowych na czas zawieszenia broni w Libanie.

Prezydent USA Donald Trump skomentował otwarcie cieśniny i podkreślił utrzymanie blokady morskiej wobec Iranu do pełnej realizacji porozumienia.

Niemieckie media podały, że Niemcy mogą wysłać jednostki do rozminowywania pod warunkiem utrzymania zawieszenia broni, międzynarodowego charakteru misji i mandatu ONZ.

Aragczi zaznaczył we wpisie na platformie X, że otwarcie żeglugi odbędzie się "na uzgodnionej trasie, jak już ogłosiła Organizacja Portów i Marynarki Handlowej Islamskiej Republiki Iranu".

Decyzję Iranu skomentował również prezydent USA Donald Trump. "Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta i jest w pełni gotowa do przepływania. Dziękuję" - napisał amerykański przywódca.

Trump zaznaczył również, że "blokada morska wobec Iranu będzie nadal obowiązywać w pełni i z pełną skutecznością, do momentu, aż nasze porozumienie z Iranem nie zostanie zrealizowane w 100 procentach".

"Proces ten powinien przebiegać bardzo szybko, ponieważ większość punktów została już wynegocjowana" - dodał prezydent USA.

Bliski Wschód. Spór o cieśninę Ormuz

Cieśnina Ormuz pozostawała zamknięta przez Iran przez kilka tygodni w związku z trwającym konfliktem między USA i Izraelem a Iranem. USA ogłosiły w poniedziałek blokadę irańskich portów, aby zmusić kraj ten do otwarcia cieśniny.

Po tym, jak w czwartek doszło do zawieszenia broni między Izraelem a Libanem, a wcześniej również USA z Iranem cieśnina Ormuz została w piątek otwarta.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie apelował do Iranu o otwarcie cieśniny Ormuz oraz do sojuszników o pomoc USA w zabezpieczeniu przepływu przez ten kluczowy dla światowego handlu ropą naftową szlak morski.

Apele Trumpa o pomoc są spowodowane ograniczonymi zdolnościami amerykanów w zakresie rozminowywania, a Iran informował, że rozmieścił w cieśninie miny. W czwartek niemieckie media informowały, że Niemcy są gotowe wysłać na Bliski Wschód swoje jednostki zdolne do rozminowywania pod warunkiem utrzymania zawieszenia broni, międzynarodowego charakteru misji i mandatu od Organizacji Narodów Zjednoczonych.

