Turecki przywódca ocenił w tym tygodniu, że konflikt między Iranem a Izraelem zbliża się do "punktu bez odwrotu" . Erdogan podkreślił przy tym, że skutki ewentualnego rozszerzenia się konfliktu na inne kraje mogą "przez wiele lat" mieć wpływ nie tylko na Bliski Wschód, ale i Europę oraz Azję.

- To szaleństwo musi się skończyć tak szybko, jak to możliwe - wzywał Erdogan.

Bliski Wschód. Turcja staje do wyścigu zbrojeń. Armia ma słaby punkt

- Chociaż Turcja ma bardzo dużą armię - drugą co do wielkości w NATO - jej obrona powietrzna jest słabsza - zauważył Ozgur Unluhisarcikli, analityk think tanku German Marshall Fund.