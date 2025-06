- Trump wydał polecenie swojemu zespołowi w sobotę w nocy: " Dzwońcie do Irańczyków. Łączcie mnie z Bibim (Binjaminem Netanjahu, premierem Izraela - red.). Zamierzam zawrzeć pokój" - relacjonuje rozmówca z administracji USA.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że zaczęło obowiązywać zawieszenie broni między Iranem a Izraelem. Zaapelował do obu stron konfliktu, by nie łamały postanowień umowy.