Bliski Wschód
Dziesiątki rannych w irańskim ataku. "Wróg celuje w ludność cywilną"

Alicja Krause

Ponad 80 osób zostało rannych podczas irańskiego ataku na izraelskie miasto Arad. Jak opisuje przedstawiciel Sił Obronnych Izraela na dołączonym nagraniu, odłamki jednej z rakiet uderzyły w budynek mieszkalny. - Irański wróg wymierza swoje pociski w centra ludności cywilnej - twierdzi wojskowy zarejestrowany na filmiku. W sumie liczba osób rannych na skutek nocnych uderzeń rakietowych Iranu wzrosła do 175.

Nocny wybuch ognia i dymu po irańskim ataku na izraelskie miasto Arad, ludzie za policyjną taśmą przy kraterze.
  • Ponad 80 osób zostało rannych podczas irańskiego ataku na izraelskie miasto Arad, w którym odłamki rakiety uderzyły w budynek mieszkalny.
  • W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono osiem ataków na międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie, wymierzonych w amerykańskie centrum dyplomatyczne i logistyczne.
  • Proirańskie ugrupowania zbrojne z Iraku przyznały się do odpowiedzialności za nocne incydenty w okolicach lotniska w Bagdadzie.
O liczbie rannych Siły Obronne Izraela poinformowały w niedzielny poranek, wskazując, że Iran w nocy przeprowadził atak na miasto Arad. Do komunikatu, mówiącego o ponad 80 osobach poszkodowanych, dołączone zostało nagranie, na którym przemówił izraelski wojskowy z Dowództwa Frontu Krajowego, Elad Edri.

Wskazał on, że jedna z rakiet uderzyła w grunt tuż przed budynkiem mieszkalnym. Następnie jej odłamki uderzyły wprost w elewację. - Irański wróg wymierza swoje pociski w centra ludności cywilnej - powiedział Edri.

Jedna osoba zginęła w niedzielę rano w północnej części Izraela w wyniku ostrzału przeprowadzonego przez Hezbollah z terytorium Libanu.

Łączna liczba osób rannych na skutek nocnych uderzeń rakietowych Iranu wzrosła do 175 - powiadomił portal Times of Israel za lokalnymi służbami medycznymi i ratunkowymi.

Nocne ataki na lotnisku w Bagdadzie. Przeprowadziły je proirańskie ugrupowania z Iraku

W nocy z soboty na niedzielę zaatakowany został także Irak. Na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie przeprowadzono osiem ataków wymierzonych w amerykańskie centrum dyplomatyczne i logistyczne, o czym poinformował iracki urzędnik ds. bezpieczeństwa, cytowany przez agencję AFP.

Niewymieniony z nazwiska wysoki rangą urzędnik irackich instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego przekazał, że ataki były przeprowadzone "z użyciem rakiet i dronów". "Kilka rakiet spadło w pobliżu bazy" - dodał.

Zobacz również:

Irański atak w Bahrajnie. Uszkodzenia mogła wywołać amerykańska rakieta (zdj. ilustracyjne)
Bliski Wschód

Iran uderzył w Bahrajn. Ale zniszczenia mogła wywołać amerykańska rakieta

Alicja Krause
Alicja Krause

    Drugi urzędnik wspomniał o co najmniej sześciu atakach. Według źródła w policji, w dzielnicy Al-Dżihad, niedaleko lotniska, znaleziono pojazd z wyrzutnią rakiet. Proirańskie ugrupowania zbrojne z Iraku wzięły na siebie odpowiedzialność za nocne incydenty.

    Irańska agencja IRNA powiadomiła w niedzielę, że celem ataku dronów była baza wojskowa w pobliżu międzynarodowego lotniska w Bagdadzie.

    Tragiczny bilans wojny w Iranie. Ataki trwają od trzech tygodni

    Straty ponosi również Iran. Jak poinformował w niedzielę nad ranem państwowy nadawca Irib, powołując się na dane ministerstwo zdrowia, od początku wojny w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków w tym kraju śmierć poniosło ponad 1500 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest ponad 200 osób poniżej 18. roku życia.

    Pomocy medycznej udzielono 21 tys. poszkodowanych, z czego 970 osób wymagało hospitalizacji. W tej grupie znajdują się 53 dzieci poniżej drugiego roku życia.

    Zobacz również:

    Ponad 1500 osób zginęło w trzy tygodnie. Iran przekazał nowe dane (zdj. ilustracyjne)
    Bliski Wschód

    Śmiertelny bilans wojny na Bliskim Wschodzie. Irańczycy ujawnili dane

    Alicja Krause
    Alicja Krause

      Wskutek trwających działań wojennych konieczna była ewakuacja 220 ośrodków medycznych. Według irańskiego resortu zdrowia w trakcie pełnienia obowiązków "życie straciło 21 pracowników medycznych", a 103 kolejnych odniosło obrażenia. Władze w Teheranie alarmują również o stanie infrastruktury, wskazując na "uszkodzenie 48 baz ratunkowych".

      W atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 15 izraelskich cywilów. Głównymi celami tych uderzeń są Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się instalacje wojskowe USA.

      Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran. Teheran odpowiedział atakami odwetowymi na Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i obiekty cywilne. W Iraku za cel obierano już wcześniej m.in. ambasadę USA w Bagdadzie.

      Zobacz również:

      Iran z nową bronią? Izrael alarmuje, Europa w zasięgu
      Bliski Wschód

      Nowa, potężna broń w rękach Iranu? Izrael alarmuje, "może sięgnąć Londynu"

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
