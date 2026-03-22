W skrócie Ponad 80 osób zostało rannych podczas irańskiego ataku na izraelskie miasto Arad, w którym odłamki rakiety uderzyły w budynek mieszkalny.

W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono osiem ataków na międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie, wymierzonych w amerykańskie centrum dyplomatyczne i logistyczne.

Proirańskie ugrupowania zbrojne z Iraku przyznały się do odpowiedzialności za nocne incydenty w okolicach lotniska w Bagdadzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O liczbie rannych Siły Obronne Izraela poinformowały w niedzielny poranek, wskazując, że Iran w nocy przeprowadził atak na miasto Arad. Do komunikatu, mówiącego o ponad 80 osobach poszkodowanych, dołączone zostało nagranie, na którym przemówił izraelski wojskowy z Dowództwa Frontu Krajowego, Elad Edri.

Rozwiń

Wskazał on, że jedna z rakiet uderzyła w grunt tuż przed budynkiem mieszkalnym. Następnie jej odłamki uderzyły wprost w elewację. - Irański wróg wymierza swoje pociski w centra ludności cywilnej - powiedział Edri.

Jedna osoba zginęła w niedzielę rano w północnej części Izraela w wyniku ostrzału przeprowadzonego przez Hezbollah z terytorium Libanu.

Łączna liczba osób rannych na skutek nocnych uderzeń rakietowych Iranu wzrosła do 175 - powiadomił portal Times of Israel za lokalnymi służbami medycznymi i ratunkowymi.

Nocne ataki na lotnisku w Bagdadzie. Przeprowadziły je proirańskie ugrupowania z Iraku

W nocy z soboty na niedzielę zaatakowany został także Irak. Na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie przeprowadzono osiem ataków wymierzonych w amerykańskie centrum dyplomatyczne i logistyczne, o czym poinformował iracki urzędnik ds. bezpieczeństwa, cytowany przez agencję AFP.

Niewymieniony z nazwiska wysoki rangą urzędnik irackich instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego przekazał, że ataki były przeprowadzone "z użyciem rakiet i dronów". "Kilka rakiet spadło w pobliżu bazy" - dodał.

Drugi urzędnik wspomniał o co najmniej sześciu atakach. Według źródła w policji, w dzielnicy Al-Dżihad, niedaleko lotniska, znaleziono pojazd z wyrzutnią rakiet. Proirańskie ugrupowania zbrojne z Iraku wzięły na siebie odpowiedzialność za nocne incydenty.

Irańska agencja IRNA powiadomiła w niedzielę, że celem ataku dronów była baza wojskowa w pobliżu międzynarodowego lotniska w Bagdadzie.

Tragiczny bilans wojny w Iranie. Ataki trwają od trzech tygodni

Straty ponosi również Iran. Jak poinformował w niedzielę nad ranem państwowy nadawca Irib, powołując się na dane ministerstwo zdrowia, od początku wojny w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków w tym kraju śmierć poniosło ponad 1500 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest ponad 200 osób poniżej 18. roku życia.

Pomocy medycznej udzielono 21 tys. poszkodowanych, z czego 970 osób wymagało hospitalizacji. W tej grupie znajdują się 53 dzieci poniżej drugiego roku życia.

Wskutek trwających działań wojennych konieczna była ewakuacja 220 ośrodków medycznych. Według irańskiego resortu zdrowia w trakcie pełnienia obowiązków "życie straciło 21 pracowników medycznych", a 103 kolejnych odniosło obrażenia. Władze w Teheranie alarmują również o stanie infrastruktury, wskazując na "uszkodzenie 48 baz ratunkowych".

W atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 15 izraelskich cywilów. Głównymi celami tych uderzeń są Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się instalacje wojskowe USA.

Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły 28 lutego naloty na Iran. Teheran odpowiedział atakami odwetowymi na Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i obiekty cywilne. W Iraku za cel obierano już wcześniej m.in. ambasadę USA w Bagdadzie.

Źródło: Twitter

