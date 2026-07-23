Bliski Wschód
Bliski Wschód

"Dziesiątki baz wojskowych". USA nie rezygnują, ostra wymiana ciosów

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

USA przeprowadziły dwunastą z rzędu serię nocnych ataków na Iran - przekazało Dowództwo Centralne. Teheran w odpowiedzi skierował swoje siły przeciwko bazom Stanów Zjednoczonych w regionie. "W tym miesiącu siły amerykańskie zaatakowały dziesiątki irańskich baz wojskowych na lądzie, wznawiając jednocześnie blokadę Iranu na morzu" - podkreślono w komunikacie.

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Widok z kamery termowizyjnej z ataku USA w Iranie. Obok wystrzał pocisku.
Iran. USA uderzyły, dwunasta noc z rzędu. Na rozkaz Donalda TrumpaU.S. Central Command / X / Handout / HandoutGetty Images

W skrócie

  • Ataki na cele wojskowe w Iranie rozpoczęły się o 17:30 czasu wschodnioamerykańskiego na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa i trwały około pięciu godzin.
  • Siły amerykańskie uderzyły w irańskie obiekty wojskowe, w tym magazyny rakietowe, dronów oraz systemy obrony i nadzoru wybrzeża.
  • Donald Trump stwierdził, że Iran nie jest gotowy na zawarcie umowy i sformułował groźbę ataków na irańskie mosty i elektrownie w odpowiedzi na działania wobec USA.
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Ataki na cele w Iranie rozpoczęto o godz. 17.30 czasu wschodnioamerykańskiego (23.30 w Polsce) na rozkaz naczelnego dowódcy, czyli prezydenta Donalda TrumpaZakończyła się po ok. pięciu godzinach.

"Siły amerykańskie zaatakowały irańskie cele wojskowe, w tym obiekty morskie, magazyny rakiet i dronów, systemy nadzoru wybrzeża oraz systemy obrony powietrznej. Ataki te dodatkowo osłabiają zdolność Iranu do atakowania cywilnych marynarzy i statków handlowych" - czytamy w komunikacie Dowództwa Centralnego USA.

Iran. USA atakują dwunastą noc z rzędu

Irańskie media państwowe podały, że w Ahwazie, stolicy prowincji Chuzestan na południowym zachodzie kraju, słychać było odgłosy eksplozji. Wybuchy pojawiły się także w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormuz.

Z kolei armia Kuwejtu poinformowała o przechwytywaniu dronów wystrzelonych z Iranu.

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"W tym miesiącu siły amerykańskie zaatakowały dziesiątki irańskich baz wojskowych na lądzie, wznawiając jednocześnie blokadę Iranu na morzu" - podkreślili amerykańscy wojskowi, dodając, że w wyniku działań skierowanych przeciwko marynarce Iranu CENTCOM przekierował dziewięć statków handlowych i unieruchomił jeden.

"Ponad 50 tysięcy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych działa na Bliskim Wschodzie. Pozostają oni w stanie najwyższej czujności, koncentracji i gotowości do natychmiastowego działania" - dodano.

Donald Trump o Iranie: Nie są jeszcze gotowi

W środę prezydent USA zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormuz, amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie.

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Do wojny odniósł się też podczas przemówienia w Georgii. - Irańczycy dostają bardzo mocne ciosy i chcą zawrzeć porozumienie. Ale ja uważam, że nie są jeszcze gotowi na zawarcie umowy, ponieważ za każdym razem, gdy dochodzą do porozumienia, chcą później zmieniać jego warunki i wszystko inne. Nie są jeszcze gotowi - oświadczył prezydent.

Również w poprzednich dniach Trump ostrzegał, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną.

W poniedziałek prezydent USA zapowiedział z kolei, że za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, "poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje". W weekend na Bliskim Wschodzie zginęło czterech wojskowych USA. W środę Trump wziął udział w uroczystości powrotu do kraju zwłok poległych.

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