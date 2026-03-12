Dwa tankowce zaatakowane na wodach Iraku. Wybuchł pożar, załoga ewakuowana
Dwa zagraniczne tankowce zostały zaatakowane na wodach terytorialnych Iraku - poinformował agencję Reutera dyrektor irackiej Generalnej Kompanii Portów Farhan al-Fartousi. Według wstępnych ustaleń uderzyły w nie irańskie łodzie załadowane materiałami wybuchowymi. Irak ewakuował 25 członków załogi z obu statków, co najmniej jedna osoba zginęła.
Dwa zagraniczne tankowce transportowały olej opałowy. Atak, o którym poinformowały irackie władze, pozostaje nieokreślony, jednak wstępne śledztwo wykazało, że w jednostki miały uderzyć irańskie łodzie z materiałami wybuchowymi.
Irak. Dwa tankowce trafione, wybuchł pożar
Służby Iraku ewakuowały 25 członków załogi z obu okrętów. Na tankowcach doszło do wybuchu pożaru, w wyniku czego zginęła co najmniej jedna osoba.
Nagranie tego incydentu udostępnił w mediach społecznościowych m.in. Mossad Commentary. Widać na nim tankowiec, który w krótkim czasie pokrywa się płomieniami.
Irackie służby portowe prowadzą akcję ratunkową.