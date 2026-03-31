W skrócie Chiny i Pakistan zaapelowały o natychmiastowe zawieszenie broni oraz zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej.

Przedstawiono wspólną pięciopunktową inicjatywę obejmującą m.in. zaprzestanie działań wojennych, ochronę ludności cywilnej i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar spotkał się z chińskim ministrem Wang Yi, a obie strony uzgodniły zacieśnienie współpracy w sprawie Iranu i rozpoczęcie nowych wysiłków na rzecz pokoju.

Chiny i Pakistan zaapelowały we wtorek o natychmiastowe zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów pokojowych, zgadzając się jednocześnie na zacieśnienie współpracy w sprawie Iranu.

Po wizycie wysokich rangą urzędników pakistańskich w Pekinie oba kraje przedstawiły wspólną, pięciopunktową inicjatywę "mającą na celu przywrócenie pokoju i stabilności w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu".

Oba państwa podjęły próbę mediacji w regionie, aby zapobiec eskalacji konfliktu. Islamabad oświadczył, że jest gotowy na zorganizowanie "poważnych rozmów" między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Chiny i Pakistan opublikowały wspólny plan działania

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi i uzgodnili "wzmocnienie strategicznej komunikacji i koordynacji w kwestii sytuacji w Iranie oraz podjęcie nowych wysiłków na rzecz pokoju" - poinformował Pekin.

Ministerstwo Dara później poinformowało, że obie strony uzgodniły pięciopunktowy plan, który miał zaczynać się od "natychmiastowego zaprzestania działań wojennych" i "rozpoczęcia rozmów pokojowych tak szybko, jak to możliwe".

W odniesieniu do rozmów, które według Stanów Zjednoczonych wciąż trwają, a Iran temu zaprzecza, rządy stwierdziły, że dialog i dyplomacja są "jedyną realną opcją rozwiązania konfliktów".

"Chiny i Pakistan popierają podjęcie rozmów przez odpowiednie strony, przy czym wszystkie strony zobowiązują się do pokojowego rozwiązywania sporów i powstrzymania się od użycia siły lub groźby jej użycia w trakcie rozmów pokojowych" - dodano.

Plan zakłada również zaprzestanie ataków na ludność cywilną i cele niemilitarne, takie jak infrastruktura energetyczna i zakłady odsalania wody.

Należy zabezpieczyć szlaki żeglugowe, umożliwiając "szybkie i bezpieczne przepłynięcie statków cywilnych i handlowych" przez strategiczną Cieśninę Ormuz - dodano. Oba kraje stwierdziły, że trwały pokój powinien opierać się na Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym.

Iran. Teheran nie przyznaje się do negocjacji z USA

Wizyta Dara nastąpiła po tym, jak w niedzielę gościł on swoich odpowiedników z Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji na weekendowych rozmowach dotyczących prób zakończenia wojny, która wybuchła po amerykańsko-izraelskich atakach na Iran 28 lutego.

Teheran nie przyznał się do prowadzenia oficjalnych rozmów z Waszyngtonem, ale przekazał odpowiedź na 15-punktowy plan prezydenta Donalda Trumpa, mający na celu zakończenie wojny za pośrednictwem Islamabadu, jak twierdzi anonimowe źródło, na które powołuje się irańska agencja prasowa Tasnim.

Źródło: AFP

