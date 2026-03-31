Dwa kraje łączą siły w sprawie Bliskiego Wschodu. Ujawniono plan
Ministrowie spraw zagranicznych Chin i Pakistanu zaapelowali o natychmiastowe zawieszenie broni i zakończenie wojny w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu - przekazało pakistańskie MSZ i chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua. Dyplomaci ujęli swoje oczekiwania w pięciopunktowej inicjatywie.
Chiny i Pakistan zaapelowały we wtorek o natychmiastowe zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie oraz o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów pokojowych, zgadzając się jednocześnie na zacieśnienie współpracy w sprawie Iranu.
Po wizycie wysokich rangą urzędników pakistańskich w Pekinie oba kraje przedstawiły wspólną, pięciopunktową inicjatywę "mającą na celu przywrócenie pokoju i stabilności w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu".
Oba państwa podjęły próbę mediacji w regionie, aby zapobiec eskalacji konfliktu. Islamabad oświadczył, że jest gotowy na zorganizowanie "poważnych rozmów" między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Chiny i Pakistan opublikowały wspólny plan działania
Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi i uzgodnili "wzmocnienie strategicznej komunikacji i koordynacji w kwestii sytuacji w Iranie oraz podjęcie nowych wysiłków na rzecz pokoju" - poinformował Pekin.
Ministerstwo Dara później poinformowało, że obie strony uzgodniły pięciopunktowy plan, który miał zaczynać się od "natychmiastowego zaprzestania działań wojennych" i "rozpoczęcia rozmów pokojowych tak szybko, jak to możliwe".
W odniesieniu do rozmów, które według Stanów Zjednoczonych wciąż trwają, a Iran temu zaprzecza, rządy stwierdziły, że dialog i dyplomacja są "jedyną realną opcją rozwiązania konfliktów".
"Chiny i Pakistan popierają podjęcie rozmów przez odpowiednie strony, przy czym wszystkie strony zobowiązują się do pokojowego rozwiązywania sporów i powstrzymania się od użycia siły lub groźby jej użycia w trakcie rozmów pokojowych" - dodano.
Plan zakłada również zaprzestanie ataków na ludność cywilną i cele niemilitarne, takie jak infrastruktura energetyczna i zakłady odsalania wody.
Należy zabezpieczyć szlaki żeglugowe, umożliwiając "szybkie i bezpieczne przepłynięcie statków cywilnych i handlowych" przez strategiczną Cieśninę Ormuz - dodano. Oba kraje stwierdziły, że trwały pokój powinien opierać się na Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym.
Iran. Teheran nie przyznaje się do negocjacji z USA
Wizyta Dara nastąpiła po tym, jak w niedzielę gościł on swoich odpowiedników z Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji na weekendowych rozmowach dotyczących prób zakończenia wojny, która wybuchła po amerykańsko-izraelskich atakach na Iran 28 lutego.
Teheran nie przyznał się do prowadzenia oficjalnych rozmów z Waszyngtonem, ale przekazał odpowiedź na 15-punktowy plan prezydenta Donalda Trumpa, mający na celu zakończenie wojny za pośrednictwem Islamabadu, jak twierdzi anonimowe źródło, na które powołuje się irańska agencja prasowa Tasnim.
Źródło: AFP