W skrócie Odłamki dronów spadły na dwa domy w Dubaju, raniąc dwie osoby.

W porcie Jebel Ali i na lotnisku w Dubaju doszło do incydentów z udziałem pocisków, które spowodowały pożary i rany u pracowników.

Po akcji odwetowej Iranu przechwycone pociski spadły także na hotel Burdż Al Arab i budynek na Wyspie Palmowej.

Trwają odwetowe ataki Iranu na sąsiednie państwa Zatoki Perskiej w odpowiedzi na działania USA i Izraela.

Odłamki przechwyconych dronów spadły na dwa domy w Dubaju. Dwie osoby zostały ranne - poinformowało w oświadczeniu biuro Dubai Media.

Dubaj. Incydenty po ataku odwetowym Iranu

W niedzielę z powodu odłamków pocisku przechwyconego w powietrzu zapaliło się jedno z nabrzeży w porcie Jebel Ali. To jeden z największych portów kontenerowych na świecie położony na północno-zachodnim wybrzeżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z kolei służby prasowe władz Dubaju poinformowały o "incydencie" na tamtejszym lotnisku, w wyniku którego doszło do "pomniejszych zniszczeń" w głównej hali, a czterech pracowników zostało rannych.

Dubaj. Pożar fasady hotelu Burdż Al Arab

Szczątki irańskiego drona wywołały także pożar na fasadzie słynnego hotelu Burdż Al Arab. Jak poinformowano, nikt nie został ranny.

Burdż al-Arab, położony na sztucznej wyspie, jest jednym z najwyższych i najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Budynek ma charakterystyczny kształt, przypominający żagiel.

W sobotę świadkowie donosili również o głośnej eksplozji, pożarze i kłębach dymu unoszących się nad słynną Wyspą Palmową w Dubaju. Lokalne władze potwierdziły, że w jednym z położonych tam budynków doszło do "incydentu", w wyniku którego ranne zostały cztery osoby.

Atak odwetowy Iranu paraliżuje loty do Dubaju

Dubaj jest największym ośrodkiem turystycznym i handlowym na Bliskim Wschodzie, a jego lotnisko jest jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na świecie.

Po ataku USA i Izraela loty do regionu zawiesiły m.in. linie lotnicze Air Arabia, Air France, Lufthansa czy Wizz Air.

W trakcie odwetowych ataków Iranu, który wziął na cel amerykańskie bazy wojskowe położone w krajach Zatoki Perskiej. O przechwyceniu pocisków nad swoim terytorium informowały m.in. Kuwejt, Katar i Bahrajn.

