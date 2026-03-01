Dubaj niczym miasto duchów. Puste plaże i ulice, turyści w podziemiach

W skrócie Dubaj opustoszał po atakach ze strony Iranu, co potwierdzają nagrania turystów. Widać na nich puste plaże i ulice.

W wyniku działań zbrojnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 zostało rannych.

Turyści relacjonują eksplozje, zamknięte lotniska i spędzanie nocy w schronach lub hotelowych garażach.

W wyniku sobotniego uderzenia Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran władze w Teheranie przeprowadziły serię ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

Irańskie ataki prowadzone są jednak także na obiekty cywilne w państwach, które mogą kojarzyć się z amerykańskim wsparciem, jak Izrael, Bahrajn czy Kuwejt.

Wojna w Iranie. Dubaj opustoszały, są nagrania

W wyniku działań Iranu - opływające w luksus i bogactwo miasto - dosłownie wymarło, co widać na nagraniach, które pojawiają się w mediach społecznościowych.

"Dubaj zamienia się w miasto duchów" - czytamy pod jednym z filmów, na których widzimy opustoszałą marinę oraz nadmorski deptak.

"Jestem teraz uwięziony w Dubaju, nad naszym domem przelatują rakiety, a wokół słychać nieustanne eksplozje (...). Lotniska tutaj są zamknięte" - czytamy w kolejnym wpisie.

Jak wskazuje Amerykanin, który obecnie przebywa w Dubaju wraz z rodziną, całą noc spędzili "w bunkrze" na "jednym łóżku".

Iran dopiął swego? Puste plaże i ulice w Dubaju

Na kolejnych nagraniach, zarejestrowanych najpewniej przez rosyjskich turystów, widać puste plaże w Dubaju.

"Miasto wydaje się opustoszałe, plaże są puste" - czytamy we wpisie.

Według turystów puste mają być także ulice oraz lokale gastronomiczne. "Na drogach jest tylko kilka samochodów" - dodano.

We wpisie czytamy również, że odgłosy eksplozji w okolicach miasta mają być słyszane mniej więcej co 30 minut.

Jak czytamy, inna grupa turystów z Rosji miała spędzić ostatnią noc w hotelowym garażu.

"Wczasowiczom zapewniono materace, zorganizowano wózki z jedzeniem i wodą" - podkreślono.

We wpisie zaznaczono, że "turystom zaleca się, aby nie zbliżali się do hotelowych basenów".

Iran uderza na Bliskim Wschodzie. Rośnie bilans ofiar

Jak informowaliśmy w niedzielę, w wyniku kontruderzenia Iranu m. in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 jest rannych.

Według informacji Ministerstwa Obrony ZEA ofiary to obywatele: Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu.

Również w Kuwejcie zginęła co najmniej jedna osoba, a 32 są ranne.

Z kolei w irańskim ataku rakietowym na Bet Szemesz w środkowym Izraelu zginęło co najmniej osiem osób, a 28 jest rannych.

