Dubaj niczym miasto duchów. Puste plaże i ulice, turyści w podziemiach
Puste plaże i wymarłe ulice - ten widok nikomu nie może kojarzyć się z Dubajem. A jednak. W wyniku ataków ze strony Iranu miasto niemal zupełnie wymarło. W sieci pojawiają się nagrania turystów, także Rosjan, pokazujące, jak obecnie wygląda jedno z najbogatszych miast świata. Nie tylko arabskiego.
W skrócie
- Dubaj opustoszał po atakach ze strony Iranu, co potwierdzają nagrania turystów. Widać na nich puste plaże i ulice.
- W wyniku działań zbrojnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 zostało rannych.
- Turyści relacjonują eksplozje, zamknięte lotniska i spędzanie nocy w schronach lub hotelowych garażach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W wyniku sobotniego uderzenia Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran władze w Teheranie przeprowadziły serię ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.
Irańskie ataki prowadzone są jednak także na obiekty cywilne w państwach, które mogą kojarzyć się z amerykańskim wsparciem, jak Izrael, Bahrajn czy Kuwejt.
Wojna w Iranie. Dubaj opustoszały, są nagrania
Jednym z państw, które dosięgło irańskie kontruderzenie, są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pociski uderzyły tam w jeden z pięciogwiazdkowych hoteli w Dubaju.
W wyniku działań Iranu - opływające w luksus i bogactwo miasto - dosłownie wymarło, co widać na nagraniach, które pojawiają się w mediach społecznościowych.
"Dubaj zamienia się w miasto duchów" - czytamy pod jednym z filmów, na których widzimy opustoszałą marinę oraz nadmorski deptak.
"Jestem teraz uwięziony w Dubaju, nad naszym domem przelatują rakiety, a wokół słychać nieustanne eksplozje (...). Lotniska tutaj są zamknięte" - czytamy w kolejnym wpisie.
Jak wskazuje Amerykanin, który obecnie przebywa w Dubaju wraz z rodziną, całą noc spędzili "w bunkrze" na "jednym łóżku".
Iran dopiął swego? Puste plaże i ulice w Dubaju
Na kolejnych nagraniach, zarejestrowanych najpewniej przez rosyjskich turystów, widać puste plaże w Dubaju.
"Miasto wydaje się opustoszałe, plaże są puste" - czytamy we wpisie.
Według turystów puste mają być także ulice oraz lokale gastronomiczne. "Na drogach jest tylko kilka samochodów" - dodano.
We wpisie czytamy również, że odgłosy eksplozji w okolicach miasta mają być słyszane mniej więcej co 30 minut.
Jak czytamy, inna grupa turystów z Rosji miała spędzić ostatnią noc w hotelowym garażu.
"Wczasowiczom zapewniono materace, zorganizowano wózki z jedzeniem i wodą" - podkreślono.
We wpisie zaznaczono, że "turystom zaleca się, aby nie zbliżali się do hotelowych basenów".
Iran uderza na Bliskim Wschodzie. Rośnie bilans ofiar
Jak informowaliśmy w niedzielę, w wyniku kontruderzenia Iranu m. in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 jest rannych.
Według informacji Ministerstwa Obrony ZEA ofiary to obywatele: Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu.
Również w Kuwejcie zginęła co najmniej jedna osoba, a 32 są ranne.
Z kolei w irańskim ataku rakietowym na Bet Szemesz w środkowym Izraelu zginęło co najmniej osiem osób, a 28 jest rannych.