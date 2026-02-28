Bliski Wschód
Dubaj jako strefa wojny. Wybuchy na słynnych Wyspach Palmowych

Dorota Hilger

Świadkowie donoszą o głośnej eksplozji, pożarze i kłębie dymu unoszącym się na słynną Wyspą Palmową, jednym z najważniejszych symboli Dubaju. Lokalne władze potwierdziły, że w jednym z położonych tam budynków doszło do "incydentu", w wyniku którego ranne zostały cztery osoby. Relacje te pojawiły się w trakcie ataku odwetowego Iranu po uderzeniu USA i Izraela.

Wysoki budynek w ogniu w otoczeniu innych wieżowców, gęsty czarny dym unoszący się nad miastem nocą oraz ogień widoczny w dolnych partiach jednej z konstrukcji, w tle panorama miasta nad wodą z wieloma światłami.
Atak na Iran. Pożar i kłęby dymu nad Wyspą Palmową w DubajuNEXTA / Xmateriał zewnętrzny

  • Na Wyspie Palmowej w Dubaju doszło do pożaru po głośnych eksplozjach, ranne zostały cztery osoby.
  • Władze Dubaju potwierdziły incydent w jednym z budynków na wyspie, sytuacja została opanowana.
  • Do zdarzenia doszło podczas odwetowych ataków Iranu na amerykańskie bazy w krajach Zatoki Perskiej.
O niebezpiecznym wydarzeniu w Dubaju poinformowały agencje informacyjne AFP i Reuter powołując się na oświadczenia świadków. Ci donosili o głośnych wybuchach, kłębach dymu i pożarze na słynnej sztucznej wyspie.

Atak na Iran. Pożar i kłęby dymu nad Wyspą Palmową w Dubaju

Jeden ze świadków, cytowany przez AFP, przekazał, że widział gęsty czarny dym unoszący się nad położonym na Wyspie Palmowej hotelem. Słyszał również syreny udających się w jego kierunku karetek.

Biuro prasowe Dubaju potwierdziło później, że w jednym z leżących na wyspie budynków doszło do "incydentu". W jego wyniku wybuchł pożar, a cztery osoby zostały ranne. Dubajskie służby przekazały, że sytuacja na miejscu została opanowana.

    Do zdarzenia doszło w trakcie odwetowych ataków Iranu, który wziął na cel amerykańskie bazy wojskowe położone w krajach Zatoki Perskiej. O przechwyceniu pocisków nad swoim terytorium informowały m.in. Kuwejt, Katar i Bahrajn.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiedział na atak USA i Izraela

    Irański odwet ominął Oman, który był pośrednikiem w negocjacjach USA - Iran. Świadkowie donoszą także o seriach wybuchów, do których doszło w Abu Zabi, gdzie na niebie było też widać przelatujące myśliwce. Władze ZEA poinformowały o śmierci jednej osoby.

    "Wszystkie okupowane terytoria i zbrodnicze bazy amerykańskie w regionie zostały dotknięte potężnymi uderzeniami irańskich rakiet. Operacja ta będzie kontynuowana bezlitośnie, aż do ostatecznego pokonania wroga" - zapowiedział irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

    W sobotę rano czasu polskiego Izrael i USA rozpoczęły atak na Iran. Głównym celem operacji, jak informują media, byli najważniejsi irańscy przywódcy - ajatollah Ali Chamenei oraz prezydent Masud Pezeszkian.

    Źródła: AFP, Reuters

