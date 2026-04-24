Bliski Wschód
Druga tura rozmów pokojowych USA-Iran. Wielkie przygotowania w Islamabadzie

Maciej Olanicki

Dyplomaci z Iranu, na czele z szefem MSZ Abbasem Aragczim, przybyli w piątek wieczorem do Islamabadu - podał resort. Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła natomiast, że w sobotę rano do Pakistanu wylecą specjalni wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner. - Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa - powiedziała Leavitt.

Abbas Aragczi, Steve Witkoff i Jared Kushner
Do Islamabadu przybył minister spraw zagranicznych Iranu, w sobotę rano do stolicy Pakistanu wyruszy delegacja USA

W skrócie

  • W sobotę w Islamabadzie ma odbyć się druga tura rozmów pokojowych między USA a Iranem z udziałem delegacji pod przewodnictwem Abbasa Argacziego oraz wysłanników USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
  • Ranga delegatów została obniżona – w Islambadzie nie pojawią się wiceprezydent USA J.D. Vance ani przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, chociaż ta kwestia może się jeszcze zmienić.
  • Główną osią sporu podczas rozmów są amerykańskie żądania porzucenia przez Iran programu nuklearnego.
Wszystko wskazuje na to, że w sobotę w Islamabadzie odbędzie się druga tura rozmów pokojowych pomiędzy USA a Iranem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu potwierdziło, że do Islamabadu przybyła irańska delegacja, w skład w której wszedł szef tego resortu Abbas Aragczi.

Wcześniej rzecznik Białego Domu przekazała, że w sobotę rano do Pakistanu wyruszy delegacja amerykańska - Jared Kushner i Steve Witkoff.

Druga tura rozmów pokojowych. Irańska delegacja przyleciała do Islamabadu

W stosunku do pierwszych rozmów obniżona została ranga delegatów - w Islamabadzie zabraknie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a i przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Kwestia ta nie została jednak ostatecznie przesądzone i może się to zmienić.

- Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o tę osobistą rozmowę. (...) Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia - powiedziała Leavitt podczas briefingu prasowego w Białym Domu.

Według ustaleń CNN, jeśli wstępne rozmowy okażą się owocne, do Islamabadu może wyruszyć Vance, ale też Ghalibaf uznawany przez amerykańską administrację za odpowiadającego rangą wiceprezydentowi.

Witkoff i Kushner zamiast J.D. Vance'a. Amerykanie wylecą do Pakistanu w sobotę rano

Pierwsza tura amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych odbyła się 11 kwietnia, cztery dni po ogłoszeniu zawieszenia broni. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, zrezygnowano z kontynuowania ich następnego dnia i delegacje wróciły do domów.

Po niepowodzeniu pierwszych rozmów w Islamabadzie zarówno przedstawiciele USA, jak i Iranu utrzymywali, że żądania drugiej strony są zbyt wygórowane, jednak główną osią sporu mają być amerykańskie żądania porzucenia przez Iran programu nuklearnego.

Od 8 kwietnia w wojnie na Bliskim Wschodzie trwa zawieszenie broni. We wtorek Donald Trump ogłosił jego bezterminowe przedłużenie do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny.

