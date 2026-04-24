W skrócie W sobotę w Islamabadzie ma odbyć się druga tura rozmów pokojowych między USA a Iranem z udziałem delegacji pod przewodnictwem Abbasa Argacziego oraz wysłanników USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Ranga delegatów została obniżona – w Islambadzie nie pojawią się wiceprezydent USA J.D. Vance ani przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, chociaż ta kwestia może się jeszcze zmienić.

Główną osią sporu podczas rozmów są amerykańskie żądania porzucenia przez Iran programu nuklearnego.

Wszystko wskazuje na to, że w sobotę w Islamabadzie odbędzie się druga tura rozmów pokojowych pomiędzy USA a Iranem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu potwierdziło, że do Islamabadu przybyła irańska delegacja, w skład w której wszedł szef tego resortu Abbas Aragczi.

Wcześniej rzecznik Białego Domu przekazała, że w sobotę rano do Pakistanu wyruszy delegacja amerykańska - Jared Kushner i Steve Witkoff.

Druga tura rozmów pokojowych. Irańska delegacja przyleciała do Islamabadu

W stosunku do pierwszych rozmów obniżona została ranga delegatów - w Islamabadzie zabraknie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a i przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Kwestia ta nie została jednak ostatecznie przesądzone i może się to zmienić.

- Irańczycy się odezwali, tak jak apelował do nich prezydent, i poprosili o tę osobistą rozmowę. (...) Steve i Jared zobaczą, co mają do powiedzenia. Mamy nadzieję, że to będzie produktywna rozmowa i że uda się posunąć tę kwestię naprzód, w kierunku porozumienia - powiedziała Leavitt podczas briefingu prasowego w Białym Domu.

Według ustaleń CNN, jeśli wstępne rozmowy okażą się owocne, do Islamabadu może wyruszyć Vance, ale też Ghalibaf uznawany przez amerykańską administrację za odpowiadającego rangą wiceprezydentowi.

Witkoff i Kushner zamiast J.D. Vance'a. Amerykanie wylecą do Pakistanu w sobotę rano

Pierwsza tura amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych odbyła się 11 kwietnia, cztery dni po ogłoszeniu zawieszenia broni. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, zrezygnowano z kontynuowania ich następnego dnia i delegacje wróciły do domów.

Po niepowodzeniu pierwszych rozmów w Islamabadzie zarówno przedstawiciele USA, jak i Iranu utrzymywali, że żądania drugiej strony są zbyt wygórowane, jednak główną osią sporu mają być amerykańskie żądania porzucenia przez Iran programu nuklearnego.

Od 8 kwietnia w wojnie na Bliskim Wschodzie trwa zawieszenie broni. We wtorek Donald Trump ogłosił jego bezterminowe przedłużenie do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny.

