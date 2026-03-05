Drony w rejonie wydobycia, personel ewakuowany. Gigant naftowy z problemami
Dwa niezidentyfikowane drony spadły na największe w Iraku pole naftowe Rumaila. Prowadząca tam wydobycie firma BP zdecydowała o ewakuacji zagranicznego personelu. - Podejmujemy wszystkie niezbędne kroki -zapewnił rzecznik firmy.
Informacje o dwóch niezidentyfikowanych dronach, które znalazły się na obszarze największego w Iraku pola naftowego Rumaila, przekazały agencji Reutersa trzy źródła związane z irackim przemysłem naftowym.
Incydent z dronami skłonił brytyjski koncern petrochemiczny BP, który prowadzi wydobycie w tym obszarze, do ewakuacji zagranicznego personelu.
- Podejmujemy wszystkie niezbędne kroki, aby wesprzeć naszych partnerów i zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom - zapewnił rzecznik BP, dodając, że firma cały czas monitoruje sytuację.
- Jesteśmy w kontakcie z osobami, które znajdują się pod naszą opieką i, jeżeli tylko sytuacja ulegnie zmianie, zwrócimy się do nich bezpośrednio - poinformował.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Wydobycie ropy w Iraku spada
Rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie, rozpoczętego przez sobotni atak USA i Izraela na Iran, uderza w iracki przemysł naftowy. Dwóch urzędników ds. ropy poinformowało we wtorek agencję Reuters, że Iran ograniczył wydobycie ropy o prawie 1,5 mln baryłek dziennie.
Liczba ta może w przyszłości ulec dalszej redukcji, sięgającej nawet 3 mld baryłek, jako że krajowi kończą się zapasy, a dalsze wydobycie jest utrudnione ze względu na wojnę w Iranie. W styczniu Irak wydobywał około 4 mln baryłek dziennie.
Dzienna produkcja na zaatakowanym dronami polu naftowym Rumaila, utrzymująca się zwykle na poziomie 1,4 mld baryłek dziennie, w tym momencie została już zredukowana o około połowę.
