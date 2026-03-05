!criticalCSS &&
Drony w rejonie wydobycia, personel ewakuowany. Gigant naftowy z problemami

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Dwa niezidentyfikowane drony spadły na największe w Iraku pole naftowe Rumaila. Prowadząca tam wydobycie firma BP zdecydowała o ewakuacji zagranicznego personelu. - Podejmujemy wszystkie niezbędne kroki -zapewnił rzecznik firmy.

Instalacje na polu naftowym Rumaila w Iraku, gdzie spadły dwa niezidentyfikowane drony
Iran. Dwa drony spadły na pole naftowe BP w Iraku, pracownicy ewakuowaniESSAM -AL-SUDANIAFP

W skrócie

  • Dwa niezidentyfikowane drony spadły na pole naftowe Rumaila w Iraku.
  • Firma BP zdecydowała o ewakuacji zagranicznego personelu z atakowanego obszaru i monitoruje sytuację.
  • Wskutek konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku dronów wydobycie ropy na polu Rumaila zostało zredukowane o około połowę.
Informacje o dwóch niezidentyfikowanych dronach, które znalazły się na obszarze największego w Iraku pola naftowego Rumaila, przekazały agencji Reutersa trzy źródła związane z irackim przemysłem naftowym.

Atak na Iran. Dwa drony spadły na największe pole naftowe w Iraku

Incydent z dronami skłonił brytyjski koncern petrochemiczny BP, który prowadzi wydobycie w tym obszarze, do ewakuacji zagranicznego personelu.

- Podejmujemy wszystkie niezbędne kroki, aby wesprzeć naszych partnerów i zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom - zapewnił rzecznik BP, dodając, że firma cały czas monitoruje sytuację.

    - Jesteśmy w kontakcie z osobami, które znajdują się pod naszą opieką i, jeżeli tylko sytuacja ulegnie zmianie, zwrócimy się do nich bezpośrednio - poinformował.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. Wydobycie ropy w Iraku spada

    Rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie, rozpoczętego przez sobotni atak USA i Izraela na Iran, uderza w iracki przemysł naftowy. Dwóch urzędników ds. ropy poinformowało we wtorek agencję Reuters, że Iran ograniczył wydobycie ropy o prawie 1,5 mln baryłek dziennie.

    Liczba ta może w przyszłości ulec dalszej redukcji, sięgającej nawet 3 mld baryłek, jako że krajowi kończą się zapasy, a dalsze wydobycie jest utrudnione ze względu na wojnę w Iranie. W styczniu Irak wydobywał około 4 mln baryłek dziennie.

    Dzienna produkcja na zaatakowanym dronami polu naftowym Rumaila, utrzymująca się zwykle na poziomie 1,4 mld baryłek dziennie, w tym momencie została już zredukowana o około połowę. 

    Źródło: Reuters

