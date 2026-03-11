Bliski Wschód
Drony rozbiły się w pobliżu lotniska w Dubaju. Informacje o rannych

Dagmara Pakuła

Dwa drony spadły w pobliżu lotniska w Dubaju, raniąc cztery osoby - przekazała agencja AFP. Dubajskie biuro prasowe poinformowało, że ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń. Dotychczas nie podano okoliczności zdarzenia.

Mapa ukazująca Zjednoczone Emiraty Arabskie, pokryta częściowo kłębami dymu (zdjęcie ilustracyjne)
Upadek dronów w pobliżu lotniska w Dubaju (zdj. ilustracyjne)FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU / Maptiler.comAFP

  • Dwa drony spadły w pobliżu lotniska w Dubaju, raniąc cztery osoby.
  • Władze Dubaju potwierdziły, że ruch lotniczy funkcjonuje normalnie i nie podano szczegółów zdarzenia.
  • W regionie trwają działania wojenne, w tym ataki w cieśninie Ormuz i Bejrucie, związane z konfliktem Iranu, Izraela i USA.
"Władze potwierdzają, że przed chwilą w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju spadły dwa drony, powodując niewielkie obrażenia u dwóch obywateli Ghany i jednego obywatela Bangladeszu oraz umiarkowane obrażenia u jednego obywatela Indii. Ruch lotniczy funkcjonuje normalnie" - poinformowało w środę biuro prasowe Dubaju.

W komunikacie nie podano szczegółów zdarzenia.

Poprzedni incydent w okolicy dubajskiego lotniska miał miejsce w sobotę. Rano słychać było tam eksplozję. Jak relacjonował świadek w rozmowie z agencją AFP, "nad portem lotniczym unosił się dym".

Biuro prasowe Dubaju poinformowało wówczas w serwisie X, że doszło do "niewielkiego incydentu spowodowanego upadkiem szczątków po przechwyceniu". Jednocześnie zdementowano pojawiające się w sieci doniesienia o poważniejszych uszkodzeniach infrastruktury lotniska.

Bliski Wschód. Iran kontynuuje odwet

Trwa wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. W czasie gdy Iran prowadzi kampanię odwetową w Zatoce Perskiej w odpowiedzi na ataki USA i Izraela u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w cieśninie Ormuz trafiony został kontenerowiec.

Jak przekazało brytyjskie Biuro Operacji Handlowych Morskich, na pokładzie wybuchł pożar, a załoga została zmuszona do ewakuacji.

    Z kolei w Bejrucie izraelski atak uderzył w blok mieszkalny w centrum miasta. Nagrania ukazały poważne zniszczenia dwóch pięter budynku w dzielnicy Aicha Bakkar i unoszący się dym.

    To drugi izraelski atak w sercu Bejrutu w ciągu czterech dni. W niedzielę Izrael uderzył w hotel w nadmorskiej dzielnicy Raouche, a izraelskie wojsko poinformowało, że celem ataku było pięciu wysokich rangą członków irańskiej jednostki Al-Kuds Strażników Rewolucji Islamskiej.

    Władze Libanu poinformowały, że w wyniku izraelskich ataków zginęło prawie 570 osób odkąd wspierany przez Iran Hezbollah otworzył ogień 2 marca w odwecie za zabicie najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego na początku wojny USA i Izraela z Iranem.

    Źródła: AFP, Reuters

