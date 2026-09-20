Bliski Wschód

Bliski Wschód

"Dowiedzieliśmy się". Iran grzmi i ostrzega USA oraz sojuszników

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Iran ostrzega USA przed wznowieniem ataków. "Dowiedzieliśmy się" - grzmi Teheran, wskazując na tajne, wspólne spotkanie Stanów Zjednoczonych z sojusznikami w jednym z europejskich państw. Szczegółów jednak nie podano. "Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie, bez żadnych ograniczeń, staną się celem ataków" - zapowiedziano.

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Ilustracja: startująca rakieta z widocznym płomieniem i smugą gazów na tle chmur.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran przekazał, że ma informacje o potencjalnym ataku USA, zdj. ilustracyjneMOSTAFA ALKHAROUF/ ANADOLU/ Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)AFP

W skrócie

  • Iran poinformował o posiadaniu informacji na temat planowanego ataku USA przy udziale niektórych krajów regionu.
  • Iran zagroził długotrwałymi atakami na bazy i interesy Stanów Zjednoczonych oraz przestrzegł kraje regionu przed konsekwencjami współudziału.
  • Negocjator Iranu przedstawił warunki ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, które obejmują zakończenie wojny, odblokowanie irańskich środków i zniesienie blokady morskiej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W niedzielę Iran poinformował, że dowiedział się o planowanym przez USA kolejnym poważnym ataku, "za zgodą niektórych krajów region". Według informacji tego kraju decyzja o takim planie Stanów Zjednoczonych miała zapaść podczas wspólnego spotkania w jednym z państw europejskich.

"Ostrzegamy, że jeśli Stany Zjednoczone popełnią jakikolwiek atak na Islamską Republikę Iranu, wszystkie ich okoliczne bazy i interesy staną się celem długotrwałych, skutecznych i bolesnych ostrzałów, bez żadnych ograniczeń ani względów" - przekazano.

W komunikacie znajduje się również wiadomość dla państwa regionu. Iran ostrzega, że "kontynuując swoją politykę podwójnych standardów" wobec niego, kraje te zostaną uznane za "współsprawców tego bezprawia i nie będą mogły już liczyć na powściągliwość ani uprzejmość ze strony potężnych sił zbrojnych Iranu".

Nie podano jednak szczegółów dotyczących informacji, które rzekomo posiada na temat zbliżającego się ataku USA.

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Jan Nalepa

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran podał warunki otwarcia cieśniny Ormuz

Również w niedzielę główny negocjator Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf podał USA warunki ponownego otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz, którą blokuje przez cały czas trwania wojny na Bliskim Wschodzie. W wywiadzie dla stacji Al-Jazeera wymienił:

  • zakończenie wojny na wszystkich frontach,
  • odblokowanie zamrożonych irańskich środków,
  • oraz zniesienie amerykańskiej blokady morskiej.

- Jasno to przekazaliśmy drugiej stronie za pośrednictwem mediatorów. (...) Dopóki warunki nie zostaną spełnione, a zobowiązania USA dotrzymane, niemożliwy będzie powrót do sytuacji sprzed negocjacji i do otwartej cieśniny - dodał Bagher Ghalibaf.

Jak zaznaczyła agencja Reutera, po prawie siedmiu miesiącach wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi żadna ze stron nie wydaje się gotowa na poważne ustępstwa niezbędne do zakończenia walk.

Źródła: Reuters, Tasnim News Agency, AFP

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