W skrócie Według ustaleń "New York Times" najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei został poważnie ranny w amerykańskim ataku, przeszedł kilka operacji i stracił nogę.

Chamenei komunikuje się z narodem wyłącznie poprzez pisemne oświadczenia odczytywane w państwowej telewizji i ma ograniczoną władzę w kraju.

Dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej sprawują faktyczną władzę, a Modżtaba Chamenei rzadko, jeśli w ogóle, przeciwstawia się zdaniu generałów.

Modżtaba Chamenei nie był widziany publicznie od początku amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Po ogłoszeniu decyzji o wyborze na kolejnego najwyższego przywódcę Iranu komunikuje się on z narodem za pośrednictwem pisemnych oświadczeń odczytywanych w państwowej telewizji.

Według najnowszych ustaleń "New York Times" Chamenei poważnie ucierpiał w amerykańskim ataku.

Ajatollah przeszedł kilka operacji, czeka na protezę nogi oraz ma trudności z mówieniem z powodu poparzeń twarzy.

Modżtaba Chamanei przeszedł wiele operacji. "Nie kontroluje sytuacji"

Choć irański lider zachował pełną sprawność intelektualną, to za sprawą obrażeń jego władza w kraju jest ograniczona - podał "New York Times". Ma kontaktować się ze światem wyłącznie za pomocą depesz dostarczanych przez kurierów.

Modżtaba, który przejął władzę po ojcu - ajatollahu Alim Chameneim, zabitym na początku wojny Izraela i USA z Iranem, pozostaje w ukryciu, otoczony lekarzami; jest wśród nich prezydent Iranu Masud Pezeszkian, z wykształcenia kardiochirurg, i były minister zdrowia - relacjonuje dziennik, powołując się na liczne irańskie źródła.

Faktyczną władzę w kraju sprawują według ustaleń dziennika dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. "Modżtaba zarządza krajem tak, jakby był szefem rady nadzorczej" - twierdzi Abdolreza Dawari, polityk, który pełnił funkcję doradcy byłego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada.

Media: Modżtaba Chamenei "rzadko, jeśli w ogóle, przeciwstawia się zdaniu generałów"

W Iranie w czasie zawieszenia broni i po zabiciu Alego Chameneiego rządy mają być de facto sprawowane kolegialnie. Przy czym decydującą rolę w radach podejmujących najważniejsze decyzje mają generałowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Na skonsolidowanie wpływów wysokiej rangi dowódców Korpusu Strażników Rewolucji wpłynęła ich postawa po śmierci Chameneiego seniora. To oni poparli wybór nowego przywódcy, toteż - jak oceniają rozmówcy dziennika - Modżtaba "rzadko, jeśli w ogóle, przeciwstawia się zdaniu generałów".

Wylot wiceprezydenta USA J.D. Vance'a do Pakistanu na rozmowy z Iranem został odwołany, ponieważ to generałowie postanowili zerwać negocjacje. Uznali bowiem, że wprowadzona przez prezydenta Donalda Trumpa blokada cieśniny Ormuz świadczy o tym, że nie jest zainteresowany dyplomacją i ma zamiar nadal wywierać presję na Teheran - przekazuje "NYT", powołując się na dwóch przedstawicieli irańskich władz i członków Korpusu Strażników Rewolucji.

Źródło: "The New York Times"

