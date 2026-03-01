"Dostają niezły łomot". Trump o szczegółach irańskiego odwetu
Odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy, niż się spodziewali Amerykanie i ich sojusznicy - ocenił w sobotę prezydent USA w rozmowie z telewizją CBS News. Zdaniem Donalda Trumpa rozwiązanie dyplomatyczne jest wciąż możliwe, a teraz nawet łatwiejsze do osiągnięcia. Teheran potwierdził, że w atakach zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.
W skrócie
- Donald Trump ocenił, że odwetowe działania Iranu po atakach amerykańsko-izraelskich były słabsze, niż się spodziewano.
- Teheran potwierdził śmierć przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w wyniku ataku.
- Amerykańskie władze poinformowały, że żaden żołnierz USA nie ucierpiał, a szkody w instalacjach wojskowych są nieznaczne.
Trump powiedział, że ataki, w których zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, były skuteczne i mogą otworzyć drogę ku rozwiązaniu dyplomatycznemu.
- Teraz jest to dużo łatwiejsze, niż dzień temu, oczywiście - podkreślił Trump, zapytany o możliwe rozwiązanie dyplomatyczne obecnego kryzysu. - Bo dostają niezły łomot - dodał.
Amerykański przywódca powiedział też, że jest to "wspaniały dzień" dla USA i dla świata.
Iran bierze odwet. Trump: Tego się spodziewaliśmy
W sobotę wieczorem, po przeprowadzeniu w ciągu dnia rozmów z przedstawicielami władz i światowymi przywódcami, prezydent przekazał, że nadal uważnie śledzi reakcję Iranu na ataki. Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku Izraela i atakuje sojuszników USA w innych częściach Bliskiego Wschodu.
- Tego się spodziewaliśmy - przyznał Trump. Dodał jednak, że dotychczas irańskie ataki są mniejsze niż przewidywali Amerykanie i ich sojusznicy.
- Myśleliśmy, że będzie tego dwa razy tyle - powiedział prezydent, lecz zaznaczył, że sytuacja jest zmienna. - Na razie (ataki są) mniejsze, niż myśleliśmy - powiedział.
Ali Chamenei nie żyje. Iran reaguje na śmierć lidera
Po potwierdzeniu przez irańskie media państwowe informacji o śmierci Chameneia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział "najbardziej intensywną operację ofensywną" przeciwko Izraelowi i amerykańskim bazom na Bliskim Wschodzie.
Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy postrzega obecną sytuację jako wojnę z Iranem. Podkreślił, że koncentruje się na wyeliminowaniu zagrożeń dla USA.
Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) zapewniło, że podczas operacji w Iranie nie został ranny ani nie zginął żaden amerykański żołnierz. Przekazano też, że szkody zadane amerykańskim instalacjom wojskowym są nieznaczne i nie wpływają na funkcjonowanie obiektów.