W skrócie Doradca najwyższego przywódcy Iranu zagroził zatopieniem amerykańskich statków w cieśninie Ormuz i wyraził gotowość Iranu do przedłużającego się konfliktu z USA.

USA i Iran ogłosiły dwutygodniowy rozejm w wojnie, rozpoczętej 28 lutego, oraz zaplanowały kolejną rundę rozmów, lecz bez ustalenia daty i miejsca spotkania.

Blokada cieśniny Ormuz przez Iran spowodowała spadek ruchu tankowców o 70-80 procent i wzrost cen paliw, a Stany Zjednoczone w odpowiedzi zablokowały irańskie porty.

- Wasze okręty zostaną zatopione przez nasze pociski. (…) Pan Trump chce pilnować cieśniny Ormuz. Czy to naprawdę Pańskie zadanie? Czy to zadanie potężnej armii, takiej jak armia Stanów Zjednoczonych? - mówił w rozmowie z irańską telewizją Mohsan Rezaei, były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Rezaei, który w marcu został doradcą wojskowym Chameneiego, wyraził też opinię, że "dobrze byłoby, gdyby Stany Zjednoczone rozpoczęły inwazję lądową".

- Wzięlibyśmy tysiące zakładników, a potem otrzymalibyśmy miliard dolarów za każdego z nich - powiedział wojskowy doradca najwyższego przywódcy Iranu, cytowany przez AFP. Były szef IRGC dodał też, że osobiście nie jest zwolennikiem przedłużenia zawieszenia broni z USA; podkreślił zarazem, że to jego prywatna opinia.

- W przeciwieństwie do Amerykanów, którzy obawiają się nieustannego konfliktu, jesteśmy w pełni przygotowani i przyzwyczajeni do przedłużającej się wojny - dodał doradca Chameneiego.

Agencja AFP przypomniała, że Rezaei ma opinię bardzo konserwatywnego polityka nawet w strukturach IRGC, na czele którego stał w latach 1981-1997, m.in. podczas wojny Iranu z Irakiem (1980-1988).

W ub. środę USA ogłosiły dwutygodniowy rozejm w wojnie, którą od 28 lutego wspólnie z Izraelem prowadzą przeciwko Iranowi. Dziennik "Wall Street Journal" napisał w środę, że przedstawiciele Iranu i USA zgodzili się na kolejną rundę rozmów o jej zakończeniu, ale nie ustalono jeszcze ani ich daty, ani miejsca.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że jeśli dojdzie do kolejnych rozmów z Iranem, bardzo prawdopodobne, że ponownie odbędą się w Pakistanie. Poprzednie rokowania, które odbyły się w weekend, nie przyniosły zbliżenia stanowisk.

W reakcji na bombardowania prowadzone przez Izrael i USA, Iran blokuje cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej.

Blokada doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie, a szczególnie w krajach Azji, które w największym stopniu korzystają z surowca wydobywanego w krajach Zatoki Perskiej. Szacuje się, że obecnie ruch tankowców w Ormuzie spadł o 70 do nawet 80 proc.

W reakcji na blokadę Ormuzu Stany Zjednoczone podjęły blokadę irańskich portów. Dowództwo Centralne USA podało w środę, że od poniedziałku żadna jednostka Iranu nie przepłynęła przez nią, a 9 statków płynących z irańskich portów lub do nich zawróciło na polecenie sił USA.

