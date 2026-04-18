Doniesienia o strzałach w cieśninie Ormuz. Kapitan tankowca alarmuje

W skrócie Dwie kanonierki powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzelały tankowiec w pobliżu Omanu, ale jednostka i załoga są bezpieczni.

Iran poinformował o wycofaniu się z decyzji o pełnym otwarciu cieśniny Ormuz, wskazując na blokowanie jednostek przez USA.

Iran utrzymuje ścisłą kontrolę nad cieśniną Ormuz, udzielając ograniczonych zezwoleń na przepływ statków i oskarżając USA o naruszenie zobowiązań.

Doniesienia o ostrzelanej jednostce zbiegły się w czasie z wpisem najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, który stwierdził, że irańska marynarka wojenna jest gotowa zadać wrogom "nową, gorącą porażkę".

Chwilę wcześniej Iran poinformował, że wycofuje się z decyzji o pełnym otwarciu cieśniny Ormuz, bo USA nadal blokują jednostki płynące lub wypływające z irańskiego wybrzeża.

Iran. Strzały w cieśninie Ormuz, tankowiec zaatakowan

Jak informuje brytyjska agencja ds. operacji handlowych na morzu (UKMTO), kapitan statku przekazał, że atak ze strony łodzi należących do Korpusu nie został poprzedzony żadnym ostrzeżeniem radiowym.

W komunikacie podkreślono, że zarówno jednostka, jak i załoga, są bezpieczni. Odpowiednie służby zostały powiadomione i rozpoczęły działania w tej sprawie.

Bezpośrednio przed przekazaniem informacji o uderzeniu w tankowiec w pobliżu wybrzeża Omanu Reuters donosił, powołując się na źródła związane z bezpieczeństwem morskim, że w regionie zostały ostrzelane dwa statki. Jednostki w pobliżu cieśniny Ormuz mają także otrzymywać wiadomość radiową o zamknięciu szlaku.

Cieśnina Ormuz ponownie zamknięta. Iran ogłosił ścisłą kontrolę

Kilka godzin wcześniej irańska agencja Tasnim, powołując się na stanowisko głównego rzecznika kwatery Khatama al-Anbiya, poinformowała, że cieśnina Ormuz "znajduje się pod ścisłą kontrolą Sił Zbrojnych Iranu i pozostanie w swoim poprzednim stanie operacyjnym".

W komunikacie agencji czytamy, że wcześniej "w dobrej wierze" Iran udzielił ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych pozwolenia na przepływ przez cieśninę "w sposób kontrolowany".

Irański najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei zadeklarował tego samego dnia za pośrednictwem komunikatora Telegram, że irańska flota jest gotowa "zadać kolejne klęski wrogom".

Chamenei ostrzegł przy tym, że "odważna marynarka Iranu jest gotowa sprawić, by wrogowie posmakowali goryczy nowych porażek".

Jak zaznacza agencja AFP, najwyższy przywódca Iranu nie pojawiał się publicznie od chwili wybuchu wojny.

Chaos wokół cieśniny Ormuz. Statki odebrały komunikaty

O tym, że cieśnina została otwarta dla statków handlowych, Teheran poinformował w piątek. Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

Władze w Teheranie twierdzą, że poprzez utrzymanie blokady USA "naruszyły" swoje zobowiązania. Reżim w Teheranie zarzucił Amerykanom także, że "kontynuują akty piractwa".

Agencja Reutera poinformowała w sobotę, że niektóre statki handlowe odebrały od irańskiej armii komunikaty przekazywane drogą radiową, wskazujące na to, że cieśnina Ormuz ostała ponownie zamknięta i żadne statki nie mogą przez nią przepłynąć.

Źródło: agencja Reutera, AFP

"Nie będzie miał zdolności koalicyjnej". Poseł PSL ostrzega premiera Polsat News Polsat News