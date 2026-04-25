W skrócie Premier Izraela Binjamin Netanjahu wydał rozkaz ataku na Hezbollah w Libanie po naruszeniu zawieszenia broni.

Izraelskie wojsko poinformowało o eliminacji "ponad 15 bojowników" w południowym Libanie i odnalezieniu składu pocisków oraz broni Hezbollahu.

Dzień wcześniej członek Hezbollahu Mohammed Raad zaapelował o wycofanie się Libanu z rozmów z Izraelem. Mimo zawieszenia broni na granicy obu krajów kontynuowane są działania militarne.

Z krótkiego oświadczenia biura premiera Izraela Binjamin Netanjahu wynika, że rozkazał on Siłom Obronnym kraju "przeprowadzenie zmasowanego ataku na cele Hezbollahu w Libanie". Decyzja miała zapaść po tym, jak wspierana przez Iran grupa naruszyła przedłużone w tym tygodniu zawieszenie broni.

Jak przekazała agencja AFP, kilka godzin wcześniej izraelskie wojsko w kilku niezależnych oświadczeniach poinformowało, że "wyeliminowało ponad 15 terrorystów w południowym Libanie", w tym trzech, którzy jechali pojazdem "wyładowanym bronią".

Armia Izraela oskarżyła również bojowników o "wystrzeliwanie ładunków wybuchowych w kierunku Sił Obronnych Izraela", które wybuchły w pobliżu wojskowych, ale nie spowodowały obrażeń.

Izraelskie wojsko poinformowało też, że odnalazło "skład pocisków przeciwpancernych w ośrodku przechowywania broni Hezbollahu" oraz podziemny szyb, w którym znajdowały się karabiny Kałasznikowa.

Przypomnijmy, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem weszło w życie 17 kwietnia. W czwartek z kolei prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zostało ono przedłużone o trzy tygodnie.

W piątek parlamentarzysta Mohammed Raad, szef parlamentarnego bloku Hezbollahu, zaapelował do władz Libanu o wycofanie się z bezpośrednich rozmów z Izraelem. Podkreślił ponadto, że przedłużenie rozejmu "nie ma sensu".

- Władze powinny poczuć wstyd przed swoim narodem i wycofać się z tego, co nazwano bezpośrednimi negocjacjami z syjonistycznym wrogiem - mówił.

Szef parlamentarnego bloku Hezbollahu dodał, że "żadne oficjalne kontakty ani spotkania z udziałem stron libańskiej i izraelskiej w trakcie trwającej wojny nie spotkają się z ogólnokrajowym poparciem w Libanie".

- Każde tak zwane zawieszenie broni, które przyznaje okupującemu w Libanie wrogowi specjalne prawo do otwarcia ognia, wcale nie jest zawieszeniem broni, lecz podstępnym oszustwem i próbą wprowadzenia innych w błąd, mającą na celu ukrycie wrogich działań Izraela i przymykanie oczu na ciągłe naruszenia ze strony wroga - podkreślał.

Dodajmy, że mimo ogłoszonego zawieszenia broni na granicy izraelsko-libańskiej w dalszym ciągu trwają działania militarne. W piątek izraelskie wojsko przekazało bowiem informację, że Hezbollah zestrzelił jednego drona w południowym Libanie. Z kolei libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ataku na południową część kraju zginęły dwie osoby.

Źródło: AFP

