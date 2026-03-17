W skrócie Amerykańska ambasada w Bagdadzie została we wtorek wieczorem zaatakowana dronami i rakietami, według informacji irackiej policji przytoczonych przez Reuters.

Co najmniej trzy drony zaatakowały amerykańską placówkę dyplomatyczną w pobliżu lotniska w Bagdadzie, a systemy obrony powietrznej zostały aktywowane.

Ambasada USA w Iraku pozostaje zamknięta w związku z powtarzającymi się atakami, o czym placówka poinformowała w komunikacie.

Według irackiej policji, na którą powołuje się Reuters, amerykańska ambasada miała zostać we wtorek zaatakowana dronami i pociskiem wystrzelonymi z Iranu.

Na miejscu zdarzenia miało być słychać syreny alarmowe i wybuchy. Jeden ze świadków, na których powołuje się agencja AFP, stwierdził, że widział pożar na terenie ambasady.

Co najmniej trzy drony miały również zaatakować amerykańską placówkę dyplomatyczną w pobliżu lotniska w Bagdadzie. Do ich zestrzelenia zostały aktywowane systemy obrony powietrznej C-RAM. Świadkowie informują, że widzieli eksplozje do których miało dochodzić w powietrzu nad ambasadą.

Na chwilę obecną nie ma informacji na temat ewentualnych poszkodowanych w ataku ani o skali zniszczeń.

Irak. Atak Iranu na amerykańską placówkę dyplomatyczną

To nie pierwszy atak na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Bagdadzie od początku wojny USA i Izraela z Iranem.

W poniedziałek kompleks ambasady miał zostać zaatakowany dwoma pociskami typu Katiusza. Co najmniej jeden z nich miał trafić w cel. Z kolei w pobliski hotel Al-Rasheed miał uderzyć dron.

Słup czarnego dymu unosił się nad budynkiem ambasady również w sobotę. Wtedy za atakiem stały najprawdopodobniej proirańskie bojówki.

W związku z powtarzającymi się atakami na amerykańskie placówki dyplomatyczne w Iraku tamtejsza ambasada pozostaje zamknięta. "W związku z ciągłym ryzykiem pojawienia się pocisków, dronów i rakiet w przestrzeni powietrznej Iraku nie próbuj przychodzić do ambasady w Bagdadzie ani konsulatu generalnego w Irbilu" - napisała ambasada USA w Iraku.

Źródła: Reuters, AFP

