W skrócie Donald Trump poinformował, że nakazał Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych strzelać do każdej łodzi rozmieszczającej miny w cieśninie Ormuz.

Prezydent USA podkreślił, że amerykańskie siły oczyszczają szlak wodny z min i nakazał wzmocnienie aktywności z potrójną siłą.

Według szacunków Pentagonu pełne oczyszczenie cieśniny Ormuz może zająć nawet sześć miesięcy, a Stany Zjednoczone nie są pewne, ile min Iran rozmieścił.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Nakazałem marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych strzelać i niszczyć każdą łódź, nawet małą, która rozmieszcza miny na wodach cieśniny Ormuz" - przekazał Trump. Zaznaczył również, że Amerykanie zniszczyli wszystkie okręty irańskiej marynarki wojennej.

"Nie będzie ani chwili zawahania. Dodatkowo nasze okręty właśnie teraz oczyszczają cieśninę Ormuz. Nakazuję wzmocnienie aktywności z potrójną siłą" - dodał amerykański prezydent we wpisie na platformie Truth Social.

Trump wcześniej twierdził, że armia USA usunęła już niemal wszystkie miny z cieśniny. Admirał Bradley Cooper, który stoi na czele Dowództwa Centralnego USA zaznaczał natomiast, że liczba min rozmieszczonych przez Iran jest w granicach amerykańskich możliwości rozminowywania.

Bliski Wschód. Trwa rozminowywanie cieśniny Ormuz

Donald Trump twierdzi, że amerykańskie siły rozminowują cieśninę Ormuz, choć w tym tygodniu "The Washington Post" ujawnił, że według szacunków Pentagonu całkowite oczyszczenie cieśniny może zająć nawet sześć miesięcy.

Stany Zjednoczone mają nawet nie być pewne ile min Iran rozmieścił w cieśninie. Z kolei według "New York Times" Iran nie jest w stanie odnaleźć wszystkich ładunków, które rozmieścił.

Iran rozpoczął rozmieszczanie min w cieśninie Ormuz w marcu, gdy USA i Izrael zaczęły przeprowadzać ataki na ten kraj.

