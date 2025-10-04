W sobotę późnym wieczorem Trump opublikował na swojej platformie Truth Social zdjęcie mapy z wyznaczonymi obszarami w Strefie Gazy. Wyjaśnił, że to tereny, z których Izrael zgodził się wycofać w ramach realizacji proponowanego przez niego porozumienia. Jak zaznaczył, mapa została przekazana Hamasowi.