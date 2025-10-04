Bliski Wschód
Donald Trump wrzucił zdjęcie mapy. "Izrael się zgodził"

Artur Pokorski

Po negocjacjach Izrael zgodził się na wstępną linię wycofania, którą pokazaliśmy i przekazaliśmy Hamasowi - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Jak podkreślił, jeśli Hamas zaakceptuje propozycję, zawieszenie broni "natychmiast" wejdzie w życie.

Prezydent USA Donald Trump
W sobotę późnym wieczorem Trump opublikował na swojej platformie Truth Social zdjęcie mapy z wyznaczonymi obszarami w Strefie Gazy. Wyjaśnił, że to tereny, z których Izrael zgodził się wycofać w ramach realizacji proponowanego przez niego porozumienia. Jak zaznaczył, mapa została przekazana Hamasowi.

"Gdy Hamas potwierdzi, zawieszenie broni wejdzie w życie NATYCHMIAST, rozpocznie się wymiana zakładników i więźniów, a my stworzymy warunki do kolejnego etapu wycofania, który zbliży nas do końca tej 3000-LETNIEJ KATASTROFY" - obwieścił Trump.

Wkrótce więcej informacji.

