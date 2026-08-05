W skrócie Donald Trump zapowiedział ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w najbliższych dniach, sugerując możliwe osiągnięcie porozumienia z Iranem.

Negocjacje z udziałem Iranu i Omanu dotyczą czasowego, 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez cieśninę Ormuz oraz kwestię opłat za tranzyt statków.

Iran wiąże pobór myta od statków z żądaniem odszkodowań za wojnę, proponując rozłożenie spłat na raty.

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- Prowadzimy bardzo dobre rozmowy - powiedział Trump dziennikarzom we wtorek wieczorem. Zapewnił, że Teheran chce osiągnąć porozumienie, a jego zawarcie może nastąpić "jutro (w środę) lub pojutrze".

Trump zapowiedział porozumienie z Iranem

Sekretarz stanu Marco Rubio informował we wtorek o "postępach" w negocjacjach z Iranem i Omanem. Z kolei sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział wcześniej stacji CNBC, że "istnieje szansa, iż do środy lub czwartku uda nam się zawrzeć porozumienie".

Według portalu Axios, powołującego się na "źródła regionalne", między Iranem a Sułtanatem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego, 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez Ormuz.

Projekt porozumienia stanowi, że cały ruch morski wpływający do cieśniny będzie odbywał się przez wody irańskie, a wszystkie statki wychodzące będą płynąć obierać trasę przez wody Omanu, nie płacąc żadnego myta. Szlak centralny, przez który przed wojną wiodła żegluga, zostanie oczyszczony z irańskich min w ciągu tych 60 dni.

Agencja AFP przekazała, że "irański resort spraw zagranicznych zaprzeczył, jakoby prowadził negocjacje z Waszyngtonem, mimo że Trump twierdził, iż takie rozmowy mają miejsce".

Cieśnina Ormuz blokowana przez Iran

Iran zablokował cieśninę Ormuz dla ruchu cywilnych statków w pierwszych dniach wojny. Choć zawiesił blokadę w czerwcu, po podpisaniu wstępnego porozumienia z USA, wrócił do niej w początkach lipca.

Iran wykorzystał konflikt, aby przejąć pełną kontrolę nad ruchem w cieśninie. Ma zamiar wprowadzić opłaty dla statków przepływających przez Ormuz. Projekt ten - podkreśliła AFP - jest sprzeczny z prawem morskim i odrzucają go inne kraje.

Iran chce odszkodowania. "Muszą wypłacić"

W środę konserwatywny irański portal Khat Energy opisał mechanizm, wiążący kwestię myta pobieranego od statków żeglujących przez cieśninę z - również żądanym przez Oman - odszkodowaniem za wojnę.

Mehdi Hasanwand, dyrektor irańskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, stwierdził, że "model opłat" umożliwi pobieranie odszkodowań od państw w ratach, a nie w formie jednorazowej płatności - przekazał opozycyjny portal Iran International.

"Model poboru myta opiera się na założeniu, że kraje sąsiednie, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, zaatakowały i poniosły klęskę w tej wojnie, więc muszą wypłacić odszkodowanie. Oman udostępnił Stanom Zjednoczonym cztery bazy wojskowe. W związku z tym Oman nie jest krajem sąsiednim, który ma prawo do pobierania myta. Jeśli chodzi o sam Oman, to również powinien on wypłacić odszkodowanie" - oświadczył Hasanwand.

"Wojna spowodowała, że wszystkie kraje regionu odnotowały spadek wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, a kontynuowanie wojny przedłuży tę sytuację. Nasza propozycja dla Omanu jest taka, aby zamiast wypłacać reparacje wojenne jednorazowo, zastosować model opłat, aby dokonać spłaty w ratach i w sprawiedliwy sposób" - dodał.

Źródła: AFP, PAP

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