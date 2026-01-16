W skrócie Donald Trump ogłosił powołanie Rady Pokoju dla nadzorowania nowych władz Strefy Gazy.

Prezydent USA zapowiedział również pełną demilitaryzację Hamasu.

Nie podano składu Rady Pokoju. Szczegóły dotyczące utworzenia również Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych mają być ogłoszone w ciągu dwóch tygodni.

"To wielki zaszczyt móc ogłosić powstanie Rady Pokoju. Jej członkowie zostaną ogłoszeni niedługo, ale mogę z pewnością powiedzieć, że jest to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek i gdziekolwiek powstała" - napisał na portalu Truth Social.

We wpisach na swoim portalu społecznościowym Donald Trump powiadomił też oficjalne o rozpoczęciu drugiej fazy ogłoszonego przez siebie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jako prezes Rady Pokoju poparł nowe, lokalne władze w enklawie - Narodowy Komitet Administracji Strefy Gazy, który tworzą - jak to określił - "palestyńscy technokraci".

"Ci palestyńscy przywódcy są niezłomnie oddani idei pokojowej przyszłości!" - zapewnił Trump.

Trump zapowiada rozbrojenie Hamasu. "Natychmiast"

Prezydent USA zapowiedział też, że doprowadzi wkrótce do pełnego rozbrojenia Hamasu, co jest kluczowym elementem drugiej fazy jego 20-punktowego planu.

"Przy wsparciu Egiptu, Turcji i Kataru zapewnimy kompleksowe porozumienie demilitaryzacyjne z Hamasem, obejmujące oddanie każdej broni i demontaż każdego tunelu. Hamas musi natychmiast wywiązać się ze swoich zobowiązań" - zaznaczył Trump.

"Jak już mówiłem, mogą to zrobić w sposób łatwy lub trudny. Mieszkańcy Gazy cierpieli już wystarczająco długo. Przyszedł już czas" - napisał prezydent USA.

Strefa Gazy. Druga faza planu pokojowego wchodzi w życie

Mimo deklaracji o sformowaniu Rady Pokoju Donald Trump nie podał nazwisk osób, które w niej zasiądą. Wcześniej zapowiadał, że w jej szeregach znajdą się m.in. były brytyjski premier Tony Blair, uważany za pierwotnego pomysłodawcę planu oraz samej Rady. Wcześniej ogłoszono, że na miejscu przedstawicielem gremium ma być bułgarski dyplomata Nikołaj Mładenow.

Podczas środowej telekonferencji prasowej dwaj kluczowi przedstawiciele USA zapewnili, że przejście do drugiej fazy planu pokojowego Trumpa "jest wielkim osiągnięciem". Nie podali jednak szczegółów dotyczących jego kluczowych elementów, w tym utworzenia Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych z udziałem wojsk państw muzułmańskich. Przyznali zarazem, że władze Izraela są sceptyczne co do prawdopodobieństwa rozbrojenia Hamasu.

Urzędnicy Białego Domu zapowiedzieli, że Trump ogłosi te szczegóły w ciągu dwóch tygodni. Dodatkowe informacje na ten temat prezydent USA ma też przekazać podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, które odbędzie się w dniach 19-23 stycznia.

