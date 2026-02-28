"Chamenei, jedna z najbardziej nikczemnych postaci w historii, nie żyje. To wyraz sprawiedliwości nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie" - napisał prezydent Trump na platformie Truth Social.

Atak na Iran. Donald Trump: Ali Chamenei nie żyje

Jak zaznaczył amerykański polityk, przywódca Iranu "nie był w stanie obronić się przed działaniami wywiadów i zaawansowanych urządzeń śledzących". Atak na Chameneiego został przeprowadzony z pomocą Izraela. "To największa szansa dla narodu irańskiego na odzyskanie swojego kraju" - dodał polityk.

"Miejmy nadzieję, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i policja pokojowo połączą się z irańskimi patriotami i będą wspólnie działać, aby przywrócić krajowi wielkość, na jaką zasługuje" - napisał.

Dodał, że jest to szczególnie istotne, jako że kraj został w dużym stopniu zniszczony w wyniku przeprowadzonego przez siły USA i Izraela ataku.

Wkrótce więcej informacji.

