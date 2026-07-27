Donald Trump nie radzi sobie z Iranem? Amerykanie nie mają wątpliwości

W skrócie Większość Amerykanów uważa, że wojna z Iranem przebiega gorzej, niż zakładała administracja Donalda Trumpa, i wyraża niezadowolenie z działań prezydenta.

Ponad połowa ankietowanych negatywnie ocenia podjęcie akcji militarnej przeciw Iranowi i przewiduje długotrwałość walk.

W związku z sytuacją gospodarczą 78 procent Amerykanów uważa, że ich dochody nie nadążają za inflacją, a połowa wskazuje problemy finansowe przez ceny paliw.

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75 proc. respondentów oceniło, że wojna rozwija się gorzej, niż spodziewał się Donald Trump. Zdaniem 20 proc. przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a według 4 proc. jest łatwiejsza od przewidywań.

Dominującymi odczuciami wobec konfliktu są niepewność (58 proc.) i frustracja (57 proc.). Natychmiastowego zakończenia działań życzyłoby sobie 67 proc. badanych, w tym 92 proc. demokratów i 30 proc. republikanów. Kontynuacji konfliktu chce 33 proc., w tym 8 proc. demokratów i 70 proc. republikanów.

60 proc. respondentów uważa, że prezydent USA przedstawia sytuację w bardziej optymistycznym świetle, niż wynika to z przebiegu wydarzeń. Dla 25 proc. oceny Trumpa odzwierciedlają rzeczywistość, a w opinii 15 proc. prezentuje ją w gorszym świetle.

Jednocześnie pogorszyły się oceny tego, jak rozwija się konflikt: 40 proc. badanych twierdzi, że przewagę mają USA, 22 proc. wskazuje na Iran, a zdaniem 38 proc. żadna ze stron jej nie posiada.

USA - Iran. Amerykanie ocenili wojnę Trumpa

Podjęcie akcji militarnej przeciwko Iranowi aprobuje 39 proc. ankietowanych, a 61 proc. ocenia ją negatywnie. Większość Amerykanów spodziewa się długotrwałego konfliktu. Najliczniejsza grupa, 37 proc., przewiduje, że walki potrwają jeszcze miesiące, w opinii 21 proc. mogą ciągnąć się latami, a 9 proc. oczekuje ich zakończenia w najbliższych tygodniach.

86 proc. ankietowanych uważa, że najważniejsze dla USA w związku z Iranem jest otwarcie cieśniny Ormuz i dostęp do zasobów ropy naftowej. 79 proc. wskazuje na wolność i bezpieczeństwo Irańczyków, 76 proc. na trwałe zatrzymanie programu nuklearnego, a 72 proc. na doprowadzenie do tego, by Teheran nie zagrażał innym krajom.

W odniesieniu do gospodarki, 78 proc. respondentów uważa, że ich dochody nie nadążają za inflacją, a 25 proc. ma odmienne zdanie. W kontekście cen paliwa akcję militarną USA dezaprobuje 69 proc. badanych, a 31 proc. ją popiera. Połowa ankietowanych twierdzi, że ceny paliwa powodują trudną sytuację finansową, dla 31 proc. są niedogodnością, ale nie problemem. Zdaniem 18 proc. nie mają wpływu na ich finanse, bo nie kupują oni paliwa.

Negatywnie pracę prezydenta ocenia 61 proc. Amerykanów, a pozytywnie 39 proc. Tego, jak radzi sobie z Iranem, nie akceptuje 65 proc., podczas gdy 35 proc. wystawia mu ocenę pozytywną.

Sondaż CBS News/YouGov przeprowadzono od 22 do 24 lipca na reprezentatywnej ogólnokrajowej próbie 2193 dorosłych. Margines błędu wynosi 2,7 pkt proc.





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