W skrócie Prezydent USA ostrzegł Iran przed dalszą eskalacją konfliktu i zapowiedział silny odwet.

Iran ogłosił planowane ataki na bazy wojskowe USA oraz odpowiedział ostrzałem na śmierć Alego Chameneia.

Ajatollah Ali Chamenei zginął w wyniku ataku wojsk USA i Izraela, a ONZ oraz Komisja Europejska zwołały nadzwyczajne posiedzenia.

Iran zapowiedział wcześniej mocny odwet za zabicie Alego Chameneia. Amerykański prezydent oświadczył, że w przypadku zmasowanych ataków na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone wymierzą w Teheran kolejne ciosy.

"Iran właśnie oświadczył, że uderzy dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Lepiej, żeby tego nie robili, bo w przeciwnym razie uderzymy w nich z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano!" - grzmiał prezydent USA.

Odwet za śmierć Najwyższego Przywódcy Teheran wymierzył między innymi w lotniska w Abu Zabi, Dubaju i Kuwejcie. Jak poinformowały władze Kataru, Iran wystrzelił również w ich kierunku 65 pocisków i 12 dronów, z czego większość została przechwycona przez siły zbrojne.

USA zapowiadają dalsze ataki w Iranie. "Tak długo, jak będzie to konieczne"

Wpis Trumpa to bezpośrednia reakcja na zapowiedź irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o srogiej zemście na zamach na Najwyższego Przywódcę i innych wysokich rangą irańskich urzędników.

Siły zbrojne Iranu ogłosiły również, że w ramach odwetu mają zamiar zaatakować 27 amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump zapewnił, że bombardowania USA będą kontynuowane "tak długo, jak będzie to konieczne". Powtórzył również swoje wcześniejsze stanowisko, twierdząc, że zabójstwo Najwyższego Przywódcy to dla Irańczyków szansa na odebranie władzy obecnemu reżimowi.

Zamach na Najwyższego Przywódcę Iranu. Ali Chamenei nie żyje

Ajatollah Ali Chamenei, który od 1989 roku sprawował władzę w Iranie, zginął w wyniku ataków wojsk Izraela i USA w nocy z soboty na niedzielę. Informację tę potwierdziła o poranku irańska telewizja państwowa, kilka godzin po oświadczeniu prezydenta USA.

Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych zamach na przywódcę Iranu to wyraz sprawiedliwości dla wszystkich represjonowanych obywateli tego kraju.

"Chamenei, jedna z najbardziej nikczemnych postaci w historii, nie żyje. To wyraz sprawiedliwości nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Irański wymiar sprawiedliwości potwierdził również śmierć bliskiego doradcy Chameneia, byłego ministra obrony Aliego Szamchaniego oraz przywódcy Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Mohammada Pakpoura.

Iran w ogniu. ONZ i Komisja Europejska zwołują posiedzenia

W związku z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie, działająca przy ONZ Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zorganizuje w poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie Rady Gubernatorów.

Głównym tematem spotkania będą ataki militarne Stanów Zjednoczonych i Izraela na terytorium Islamskiej Republiki Iranu, częściowo wymierzone w program atomowy Teheranu.

Zwołanie nadzwyczajnego Kolegium Bezpieczeństwa w sprawie konfliktu zbrojnego w Iranie zapowiedziała również Komisja Europejska. Jak przekazała w sobotę szefowa organizacji Ursula von der Leyen, dla bezpieczeństwa regionu "niezwykle ważne jest, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu poprzez nieuzasadnione ataki Iranu na partnerów w regionie".

