Dołączył sojusznik Iranu, eskalacja. Niemcy wycofują niszczyciele
Niemcy wycofują okręty do rozminowywania z powrotem na Morze Śródziemne - donosi "Spiegel". Według wcześniejszych planów miały one wziąć udział w misji rozminowywania Cieśniny Ormuz. Ataki Hutich na Morzu Czerwonym sprawiły jednak, że Berlin robi krok wstecz.
W skrócie
- Niemieckie okręty do rozminowywania zostały wycofane z Morza Czerwonego na Morze Śródziemne.
- Statki Fulda i Mosel miały wcześniej zostać skierowane do misji rozminowywania cieśniny Ormuz, ale plany zmieniono ze względu na konflikt USA z Iranem.
- Decyzje rządu spotkały się z krytyką niektórych przedstawicieli opozycji.
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Niemiecki minister obrony Boris Pistorius miał podjąć w środę decyzję o tym, by wycofać stacjonujące na Morzu Czerwonym dwa niszczyciele min. Okrętom Fulda i Mosel nakazano powrót na wody Morza Śródziemnego - donosi "Spiegel".
Oba statki przebywały od kilku tygodni w Dżibuti, gdzie przygotowywały się do potencjalnego udziału w misji rozminowywania cieśniny Ormuz.
Ataki Huti w regionie, eskalacja na linii USA - Iran. Niemcy wycofują okręty
Jednak wznowienie konfliktu między USA i Iranem sprawiło, że taka misja została uznana za coraz mniej prawdopodobną.
"Utrzymywanie sił w regionie, biorąc pod uwagę niestabilną sytuację polityczną nie ma obecnie sensu i stanowi nieuniknione obciążenie dla systemów technicznych" - przekazał niemiecki resort obrony.
Decyzje rządu spotkały się z krytyką ze strony części opozycji - opisują media.
"Niemiecki rząd wysyła załogi statków Fulda i Mosel na wschodnią część Morza Śródziemnego do pracy, zamiast na zasłużony urlop. Nie rozumiem tej decyzji" - stwierdziła rzeczniczka ds. polityki obronnej parti Zielonych Sara Nanni.
Niemcy wycofują okręty. Miały wziąć udział w misji na Bliskim Wschodzie
Niemieckie okręty mają wypłynąć z Dżibuti w najbliższych dniach. Przepłynął one przez Kanał Sueski na Morze Śródziemne, gdzie pozostaną w gotowości do potencjalnego wznowienia misji.
Kurs przez Morze Czerwone wiąże się obecnie z ryzykiem w związku z ostatnimi atakami bojówek Huti na tankowce w regionie, o co do swojego poplecznika wzywał Iran.
Dlatego też niemieckie okręty mają płynąć wraz z innymi okrętami wojennymi wyposażonymi w systemy przeciwlotnicze.
Fulda to statek będący niszczycielem min. Jest on wyposażony w technologię czujników, dzięki którym może lokalizować i neutralizować miny znajdujące się w wodzie i na dnie morskim. Z kolei okręt Mesel zapewnia wsparcie logistyczne dla statków niemieckiej marynarki wojennej.
Źródło: "Spiegel"