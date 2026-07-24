W skrócie Niemieckie okręty do rozminowywania zostały wycofane z Morza Czerwonego na Morze Śródziemne.

Statki Fulda i Mosel miały wcześniej zostać skierowane do misji rozminowywania cieśniny Ormuz, ale plany zmieniono ze względu na konflikt USA z Iranem.

Decyzje rządu spotkały się z krytyką niektórych przedstawicieli opozycji.

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Niemiecki minister obrony Boris Pistorius miał podjąć w środę decyzję o tym, by wycofać stacjonujące na Morzu Czerwonym dwa niszczyciele min. Okrętom Fulda i Mosel nakazano powrót na wody Morza Śródziemnego - donosi "Spiegel".

Oba statki przebywały od kilku tygodni w Dżibuti, gdzie przygotowywały się do potencjalnego udziału w misji rozminowywania cieśniny Ormuz.

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Jednak wznowienie konfliktu między USA i Iranem sprawiło, że taka misja została uznana za coraz mniej prawdopodobną.

"Utrzymywanie sił w regionie, biorąc pod uwagę niestabilną sytuację polityczną nie ma obecnie sensu i stanowi nieuniknione obciążenie dla systemów technicznych" - przekazał niemiecki resort obrony.

Decyzje rządu spotkały się z krytyką ze strony części opozycji - opisują media.

"Niemiecki rząd wysyła załogi statków Fulda i Mosel na wschodnią część Morza Śródziemnego do pracy, zamiast na zasłużony urlop. Nie rozumiem tej decyzji" - stwierdziła rzeczniczka ds. polityki obronnej parti Zielonych Sara Nanni.

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Niemieckie okręty mają wypłynąć z Dżibuti w najbliższych dniach. Przepłynął one przez Kanał Sueski na Morze Śródziemne, gdzie pozostaną w gotowości do potencjalnego wznowienia misji.

Kurs przez Morze Czerwone wiąże się obecnie z ryzykiem w związku z ostatnimi atakami bojówek Huti na tankowce w regionie, o co do swojego poplecznika wzywał Iran.

Dlatego też niemieckie okręty mają płynąć wraz z innymi okrętami wojennymi wyposażonymi w systemy przeciwlotnicze.

Fulda to statek będący niszczycielem min. Jest on wyposażony w technologię czujników, dzięki którym może lokalizować i neutralizować miny znajdujące się w wodzie i na dnie morskim. Z kolei okręt Mesel zapewnia wsparcie logistyczne dla statków niemieckiej marynarki wojennej.

Źródło: "Spiegel"





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