Pytamy, czy Netanjahu musi wytwarzać w kraju sytuację stanu wyjątkowego, żeby utrzymać się przy władzy i oddalić od siebie widmo procesu korupcyjnego, a co za tym idzie - możliwego więzienia. Właśnie taką wizję motywacji izraelskiego premiera sugeruje w głośnym dokumencie "The Bibi Files" Alexis Bloom. Ze względu na przepisy dotyczące prywatności film ten nie jest możliwy do zobaczenia w Izraelu - a przynajmniej za pośrednictwem legalnych źródeł. Według naszego rozmówcy, choć "nie jest to jedyny czynnik, który dyktuje decyzje premiera, niemniej jest bardzo istotny".