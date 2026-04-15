W skrócie Donald Trump stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie i wojna jest już blisko końca.

W Teheranie doszło do wybuchu ładunku domowej roboty, w wyniku którego trzy osoby odniosły lekkie obrażenia.

Izraelskie wojska kontynuują natarcie na południu Libanu, okrążając miasto Bint Dżubajl i wyburzając libańskie domy.

W wyniku najnowszych nalotów w Libanie zginęły co najmniej dwie osoby.

Modżtaba Chamenei zapowiedział, że Iran odpowie na ataki USA i Izraela oraz wprowadzi zarządzanie cieśniną Ormuz w nową fazę.

- Myślę, że jest bardzo blisko końca (...) Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im (Irańczykom - red.) 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - oświadczył Donald Trump w rozmowie z Marią Bartiromo, której fragment udostępniono we wtorek.

- Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie - dodał w czasie nagranego tego dnia wywiadu.

Pełna rozmowa, podczas której poruszono też temat NATO i gospodarki, ma być wyemitowana w środę o 6 rano czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 12 w Polsce - red.) przez stację Fox Business.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Wybuchy w Iranie i Libanie

Tymczasem władze w Teheranie donoszą o wybuchach ładunków domowej roboty w stolicy - podała w środę stacja BBC.

Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Balideh oświadczył, że "niewielka eksplozja" została wywołana w środę przez "zdradzieckie i niepatriotyczne elementy", a sytuacja jest "pod kontrolą". Z lokalnych raportów wynika, że w detonacji ładunków opartych na skroplonym gazie lekkie obrażenia odniosły trzy osoby.

Tymczasem w Libanie, mimo toczących się w USA rozmów dyplomatycznych, siły izraelskie kontynuują natarcie. Na południu kraju wojska izraelskie okrążają przygraniczne miasto Bint Dżubajl.

Wojsko dąży do zabezpieczenia linii oddalonej od granicy o zasięg pocisków przeciwpancernych, systematycznie wyburzając libańskie domy. W najnowszych nalotach zginęły co najmniej dwie osoby.

USA - Iran. Modżtaba Chamenei wydał oświadczenie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Iran jest zdeterminowany, żeby zemścić się za swoich zmarłych przywódców i męczenników - zadeklarował w czwartek najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei.

Zapewnił jednocześnie, że Teheran odpowie na brutalne ataki USA i Izraela oraz wprowadzi zarządzanie cieśniną Ormuz "w nową fazę". Faktyczna blokada kluczowej przeprawy determinuje sytuację na rynku paliwowym na całym świecie.

Od poniedziałku siły amerykańskie blokują irańskie porty. Ruch dotyczy statków wszystkich państw, wpływających lub wypływających z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym wszystkich irańskich portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

W operacji bierze udział ponad 10 tys. amerykańskich wojskowych, kilkanaście okrętów i dziesiątki samolotów.

