W skrócie Prezydent Donald Trump podjął działania wobec Iranu, powołując się na zagrożenie rozmieszczeniem irańskich pocisków balistycznych.

Komentarze administracji USA wskazują na zmianę narracji z programu nuklearnego Iranu na jego program rakietowy jako główną przyczynę ataku.

Według izraelskiego wojska w wyniku wspólnej operacji z USA zniszczono około połowę irańskich zapasów rakiet, a w atakach zginął przywódca Ali Chamenei.

Portal Times of Israel podał w niedzielę, powołując się na wysokiego rangą reprezentanta administracji USA, że prezydent Donald Trump musiał podjąć działania wobec Iranu, ponieważ kraj ten planował rozmieszczenie pocisków balistycznych przed lub jednocześnie z ewentualną operacją amerykańską.

- Prezydent zadecydował, że (...) nie pozwoli, by siły amerykańskie w regionie przyjmowały ataki pociskami konwencjonalnymi - powiedział przedstawiciel USA, proszący o zachowanie anonimowości.

USA - Iran. Donald Trump zmienił narrację w sprawie ataku

- Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu, że jeśli (...) będziemy czekać, aż zostaniemy uderzeni jako pierwsi, to skala strat i ofiar będzie znacznie wyższa, niż gdy zadziałamy wyprzedzająco, wykonamy ruch obronny, by zapobiec odpaleniu rakiet irańskich - powiedział przedstawiciel USA.

Jak zauważa Times of Israel, komentarz ten wskazuje na zmianę pozycji Waszyngtonu, jeśli chodzi o uzasadnienie wspólnego ataku z Izraelem przeciwko Iranowi.

Wcześniej Trump kładł większy nacisk na program nuklearny Iranu, a nie na rozwijany przez ten kraj program pocisków balistycznych.

Przy czym przedstawiciel administracji USA powiedział Times of Israel, że Teheran w ocenie USA nie przejawiał podczas rozmów poważnego pragnienia osiągnięcia porozumienia. Rozmówca portalu oskarżył Iran o chęć zyskania na czasie w miejsce negocjowania w dobrej wierze.

Izrael atakuje Iran. "Połowa irańskich zapasów rakiet zniszczona"

Do pierwszej fali ataków USA i Izraela doszło w sobotę. W niedzielę rano Teheran potwierdził, że w uderzeniach zginął najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei.

Armia izraelska kontynuuje ataki. W niedzielę podano, że od początku operacji wojskowej zniszczono około połowę irańskich zapasów rakiet.

- W trakcie tej operacji zniszczyliśmy około połowy zapasów rakiet reżimu irańskiego i zapobiegliśmy wyprodukowaniu co najmniej 1,5 tys. kolejnych - oświadczył rzecznik armii Izraela, generał Efi Defrin w przemówieniu telewizyjnym.

Jak podkreślił Defrin, Iran produkował w ostatnim czasie dziesiątki rakiet ziemia-ziemia miesięcznie i miał zamiar zwiększyć ich produkcję do kilkuset miesięcznie.

