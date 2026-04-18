W skrócie Donald Trump zakazał Izraelowi kontynuowania ataków na Liban i ogłosił dziesięciodniowe zawieszenie broni między tymi krajami.

Zdaniem Axios Binjamin Netanjahu i izraelscy urzędnicy byli zszokowani oraz zaniepokojeni wpisem Trumpa i poprosili Biały Dom o wyjaśnienia.

Izrael utrzymuje prawo do samoobrony oraz kontynuuje działania wojskowe w Libanie przeciwko celom Hezbollahu, atakując również infrastrukturę cywilną.

Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, przekazał, że Izrael poprosił Biały Dom o wyjaśnienia dotyczące piątkowego wpisu Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył wtedy, że "Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu". "Mają zakaz od USA. Już wystarczy!!" - napisał.

W innym wpisie Trump poinformował o 10-dniowym zawieszeniu broni między Libanem a Izraelem.

"Właśnie odbyłem świetne rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Binajminem Netanjahu. Obaj przywódcy uzgodnili, że w celu osiągnięcia pokoju między swoimi krajami formalnie rozpoczną 10-dniowy rozejm o godzinie 17 czasu wschodniego" - napisał Trump w mediach społecznościowych. - "Miałem zaszczyt rozwiązać dziewięć wojen na całym świecie, a ta będzie dziesiąta" - dodał.

Media: Oświadczenie Trumpa "zszokowało" Netanjahu. Chodzi o Liban

Zdaniem Axios apel Trumpa o zaprzestanie ataków na Liban miał "zszokować" oraz "zaniepokoić" Binjamina Netanjahu. "Gorączkowo" nad tą deklaracją mieli głowić się współpracownicy izraelskiego premiera. Zaangażowany w próbę zrozumienia tej sytuacji miał być także ambasador Izraela w Waszyngtonie, Yechiel Leiter.

Ostatecznie izraelscy urzędnicy mieli poprosić Biały Dom o wyjaśnienia, podkreślając, że komentarz Trumpa stoi w sprzeczności z zawartym porozumieniem. Tel Awiw zastrzega sobie prawo do kontynuowania ataków na cele Hezbollahu, "jeśli zajdzie taka potrzeba".

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Trump zaapelował do Izraela o zaprzestanie ataków

Trump zaapelował do Izraela o zaprzestanie ataków na Liban także w wywiadzie dla Axios. - Izrael musi przestać. Nie mogą dalej wysadzać budynków. Nie pozwolę na to - oświadczył amerykański prezydent.

W piątek, tuż przed tym wywiadem, Tel Awiw przeprowadził atak na południu Libanu, twierdząc, że Hezbollah złamał zawieszenie broni i zaatakował siły izraelskie. "Działaliśmy w samoobronie, aby usunąć zagrożenie zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni zawartym między Stanami Zjednoczonymi a Libanem" - skomentowało izraelskie źródło.

"Porozumienie prezydenta o zawieszeniu broni między Libanem a Izraelem jasno stwierdza, że Izrael nie przeprowadzi żadnych ofensywnych operacji wojskowych przeciwko libańskim celom, ale zachowuje swoje prawo do samoobrony przed planowanymi, nadchodzącymi lub trwającymi atakami" - przekazał Axios anonimowy amerykański urzędnik.

Izrael prowadzi działania wojenne w Libanie od początku marca. Tel Awiw podaje za swój oficjalny cel tamtejszą terrorystyczną polityczną i militarną organizację Hezbollah. Regularnie przeprowadzane są jednak naloty na infrastrukturę cywilną. Według władz libańskich w izraelskich atakach zginęło ponad 2 tysiące osób.

Źródła: Axios, Interia

