W skrócie Izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa w południowym Libanie, co zostało ujawnione na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar określił incydent jako "poważny i haniebny" oraz publicznie przeprosił szczególnie chrześcijan, których uczucia zostały zranione.

Izraelska armia wszczęła śledztwo w sprawie incydentu, zapowiedziała podjęcie odpowiednich środków oraz zobowiązała się do pomocy w odtworzeniu figury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Izrael odniósł się do zamieszczonego w niedzielę w mediach społecznościowych zdjęcia, które wywołało oburzenie. Widać na nim izraelskiego żołnierza, który w Libanie przy pomocy ciężkiego młota rozbijał figurę Jezusa.

Szef dyplomacji Izraela Gideon Saar nazwał zniszczenie figury Jezusa "poważnym i haniebnym" czynem i przeprosił za incydent wszystkich, a zwłaszcza chrześcijan.

"Czyn poważny i haniebny". Izrael zapowiada śledztwo

"Zniszczenie chrześcijańskiego symbolu religijnego przez żołnierza Sił Obronnych Izraela w południowym Libanie to czyn poważny i haniebny. Wyrażam uznanie dla Sił Obronnych Izraela za potępienie incydentu i przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie" - napisał w poniedziałek Saar na platformie X.

Na fotografii, udostępnionej przez dziennikarza, której prawdziwość potwierdziły Siły Obronne Izraela, widać żołnierza rozbijającego figurę Jezusa młotem.

Po wstępnej analizie izraelska armia ustaliła, że zdjęcie przedstawia żołnierza sił izraelskich podczas misji w południowym Libanie - przekazał rzecznik Sił Obronnych w nocnym komunikacie, dodając, że armia traktuje przypadek z "najwyższą surowością".

Saar oświadczył na X, że jest przekonany, iż "zostaną podjęte niezbędne, surowe środki przeciwko temu, kto dopuścił się tego haniebnego czynu, stojącego w całkowitej sprzeczności z naszymi wartościami". "Izrael to kraj, który szanuje różne religie i ich święte symbole, a także promuje tolerancję i szacunek między wyznaniami" - dodał.

Przeprosiny za zniszczenie figury. "Zostaną podjęte odpowiednie środki"

Saar nadmienił, że przeprasza za incydent, zwłaszcza "wszystkich chrześcijan, których uczucia zostały zranione" - przekazał portal Times of Israel.

Wcześniej armia informowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie zdjęcia i potwierdziła, że widoczny na nim mężczyzna jest żołnierzem. "Zostaną podjęte odpowiednie środki wobec osób zaangażowanych, zgodnie z ustaleniami śledztwa" - przekazała armia w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wojsko zobowiązało się do "pomocy społeczności w ponownym umieszczeniu posągu na miejscu" i oświadczyło, że "nie ma zamiaru niszczyć infrastruktury cywilnej, w tym budynków religijnych ani symboli religijnych".

Izrael przejął kontrolę nad kilkoma obszarami w południowym Libanie, bastionie Hezbollahu, po tym jak to proirańskie ugrupowanie zaatakowało Izrael 2 marca w odwecie za izraelsko-amerykańskie bombardowania Iranu. W piątek w Libanie weszło w życie zawieszenie broni.

Arabskie media donosiły, że figura Jezusa na krucyfiksie znajdowała się w chrześcijańskiej wiosce Debl, w południowym Libanie, niedaleko granicy z Izraelem.

