W skrócie Chiny potępiły ataki na ludność cywilną i cele niemilitarne na Bliskim Wschodzie oraz nie zgadzają się z uderzeniami na państwa Zatoki Perskiej.

Chińskie władze zapowiedziały wzmocnienie komunikacji ze stronami sporu, wysłanie specjalnego wysłannika na Bliski Wschód i zaapelowały o powrót do dialogu.

MSZ Chin potępiło działania USA i Izraela, nazywając je naruszeniem suwerenności i bezpieczeństwa Iranu oraz Karty Narodów Zjednoczonych.

- Chiny nie zgadzają się z atakami na państwa Zatoki Perskiej i potępiają wszelkie bezpardonowe uderzenia na ludność cywilną i cele niemilitarne - powiedział Guo Jiakun, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Iran. Chiny potępiły ataki na państwa Zatoki Perskiej

Jiakun zapowiedział także, że władze jego państwa wzmocnią komunikację ze wszystkimi stronami sporu, aby "załagodzić sytuację i przywrócić pokój". - Wyjściem jest jak najszybszy powrót do dialogu i negocjacji - podkreślił.

W zeszłym tygodniu chińskie agencje informacyjne przekazały, że Chiny zamierzają wysłać na Bliski Wschód specjalnego wysłannika. Informację tę minister spraw zagranicznych Wang Yi miał przekazać przedstawicielom Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

Podczas rozmów z państwami regionu chiński polityk zwracał uwagę na przekroczenie "czerwonej linii", jaką są ataki na ludność cywilną.

Podkreślił także, że cele o charakterze niemilitarnym, w tym te związane z energią, nie powinny stanowić przedmiotu uderzeń, a także zaapelował o ochronę bezpieczeństwa szlaków żeglugowych.

Chiny uderzyły w USA i Izrael. "Potępiamy"

Kilka dni wcześniej, na krótko po pierwszym ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela, MSZ Chin potępiło to działanie, wskazując na "naruszenie suwerenności i bezpieczeństwa Iranu" i "celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych".

- Najpilniejszym zadaniem obecnie jest natychmiastowe zakończenie działań wojskowych i zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się konfliktu - podkreśliła wtedy rzeczniczka resortu Mao Ning.

