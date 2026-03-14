W skrócie Eksplozje instalacji paliwowych i rakiet w Iranie spowodowały toksyczne zanieczyszczenia zagrażające zdrowiu milionów ludzi.

W obszarze metropolitarnym Teheranu po ataku na złoża ropy powstał "czarny deszcz", a eksperci obawiają się długotrwałych skutków dla środowiska.

Brytyjska organizacja CEOBS zidentyfikowała ponad 300 incydentów środowiskowych w aktualnym konflikcie, a nalot pod Teheranem uznany został za najpoważniejszy.

Amerykańska agencja prasowa zwraca uwagę na obawy Nejata Rahmaniana - profesora inżynierii chemicznej na uniwersytecie w brytyjskim Bradford. Zaniepokoiły go doniesienia o "czarnym deszczu" w Teheranie, które zauważył 8 marca.

Godziny wcześniej izraelskie drony zaatakowały złoża ropy naftowej na obrzeżach irańskiej stolicy. Słupy czarnego dymu zmieszały się chmurami deszczowymi. Później na miasto spadły toksyczne chemikalia.

Nowa wojna i większe zagrożenie. Toksyczne substancje blisko Teheranu

Rahmanian wspomina, jak do podobnej sytuacji doszło 35 lat wcześniej. Ludzie w Teheranie zbierali wtedy pranie, które suszone na zewnątrz barwiło się czarnymi plamami. Później dowiedzieli się, że około 1300 kilometrów na północ, w Kuwejcie, siły irackie walczące z USA podpaliły pola naftowe. Nad Iranem unosiły się zanieczyszczenia węglowodorów i dwutlenku siarki.

Co więcej, według badań Jiamao Zhou z Chińskiej Akademii Nauk, zanieczyszczenia te przyspieszyły topnienie lodowców w Himalajach. Analizę opublikowano w 2018 roku. Według Bloomberga obecna wojna na Bliskim Wschodzie generuje podobne zanieczyszczenia.

Zdaniem ekspertów będą mieć większy wpływ na mieszkańców Teheranu, bo do pożarów doszło stosunkowo blisko miasta. W obszarze metropolitarnym miasta mieszka około 18,5 mln ludzi.

Iran. Ponad 300 incydentów środowiskowych

Zgodnie z szacunkami brytyjskiej organizacji CEOBS (Conflict and Environment Observatory), która zajmuje się podnoszeniem świadomości na temat skutków wojny, w bieżącym konflikcie zidentyfikowano ponad 300 incydentów pociągających ryzyko dla środowiska.

Dyrektor generalny organizacji Doug Weir wskazuje, że przede wszystkim chodzi o pociski i bomby, które zawierają toksyczne substancje i metale ciężkie. Te po trafieniu w celu przedostają się do powietrza, gleby i wody. Pozostają w nich często przez dziesięciolecia i stanowią zagrożenie dla zdrowia - opisuje Bloomberg.

Weir przyznaje, że nalot na złoża ropy pod Teheranem był dotychczas najpoważniejszym incydentem. Światowa Organizacja Zdrowia, podobnie jak władze Iranu, wydały zalecenie by mieszkańcy miasta pozostali w domach, gdyż po pożarach pól kwaśne deszcze mogą powodować oparzenia chemiczne skóry i uszkodzenia płuc. Jednak później irańskie władze wezwały ludzi do udziału w manifestacjach.

Ryzyko nowych ataków w Iranie

Bloomberg powołuje się na badania prowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim, anonimowe źródła w Iranie oraz analizy Rahmaniana. Wynika z nich, że Teheran już przed wojną był poważnie zanieczyszczony, ale 8 marca, po ataku na pola naftowe, sytuacja mogła się znacznie pogorszyć.

Problemem jest również to, że 28 lutego w Iranie przerwano łączność telefoniczną i internetową, co utrudnia prowadzenie dokładnych badań. Rahmanian zwraca uwagę na ryzyko kolejnych ataków, jeśli celami będą złoża ropy, gazu, rafinerie, składy naftowe, zakłady przetwórcze, morskie platformy wiertnicze lub obiekty nuklearne.

Źródło: Bloomberg

