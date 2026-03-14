"Czarny deszcz" w Iranie. Poszkodowanych mogą być miliony
Zanieczyszczenia wywołane przez eksplozje instalacji paliwowych i rakiet w Iranie są toksyczne. Rozprzestrzeniają się i mogą wywołać szkody na dziesięciolecia. "Zagrażają zdrowiu milionów ludzi" - opisuje Bloomberg.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Amerykańska agencja prasowa zwraca uwagę na obawy Nejata Rahmaniana - profesora inżynierii chemicznej na uniwersytecie w brytyjskim Bradford. Zaniepokoiły go doniesienia o "czarnym deszczu" w Teheranie, które zauważył 8 marca.
Godziny wcześniej izraelskie drony zaatakowały złoża ropy naftowej na obrzeżach irańskiej stolicy. Słupy czarnego dymu zmieszały się chmurami deszczowymi. Później na miasto spadły toksyczne chemikalia.
Nowa wojna i większe zagrożenie. Toksyczne substancje blisko Teheranu
Rahmanian wspomina, jak do podobnej sytuacji doszło 35 lat wcześniej. Ludzie w Teheranie zbierali wtedy pranie, które suszone na zewnątrz barwiło się czarnymi plamami. Później dowiedzieli się, że około 1300 kilometrów na północ, w Kuwejcie, siły irackie walczące z USA podpaliły pola naftowe. Nad Iranem unosiły się zanieczyszczenia węglowodorów i dwutlenku siarki.
Co więcej, według badań Jiamao Zhou z Chińskiej Akademii Nauk, zanieczyszczenia te przyspieszyły topnienie lodowców w Himalajach. Analizę opublikowano w 2018 roku. Według Bloomberga obecna wojna na Bliskim Wschodzie generuje podobne zanieczyszczenia.
Zdaniem ekspertów będą mieć większy wpływ na mieszkańców Teheranu, bo do pożarów doszło stosunkowo blisko miasta. W obszarze metropolitarnym miasta mieszka około 18,5 mln ludzi.
Iran. Ponad 300 incydentów środowiskowych
Zgodnie z szacunkami brytyjskiej organizacji CEOBS (Conflict and Environment Observatory), która zajmuje się podnoszeniem świadomości na temat skutków wojny, w bieżącym konflikcie zidentyfikowano ponad 300 incydentów pociągających ryzyko dla środowiska.
Dyrektor generalny organizacji Doug Weir wskazuje, że przede wszystkim chodzi o pociski i bomby, które zawierają toksyczne substancje i metale ciężkie. Te po trafieniu w celu przedostają się do powietrza, gleby i wody. Pozostają w nich często przez dziesięciolecia i stanowią zagrożenie dla zdrowia - opisuje Bloomberg.
Weir przyznaje, że nalot na złoża ropy pod Teheranem był dotychczas najpoważniejszym incydentem. Światowa Organizacja Zdrowia, podobnie jak władze Iranu, wydały zalecenie by mieszkańcy miasta pozostali w domach, gdyż po pożarach pól kwaśne deszcze mogą powodować oparzenia chemiczne skóry i uszkodzenia płuc. Jednak później irańskie władze wezwały ludzi do udziału w manifestacjach.
Ryzyko nowych ataków w Iranie
Bloomberg powołuje się na badania prowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim, anonimowe źródła w Iranie oraz analizy Rahmaniana. Wynika z nich, że Teheran już przed wojną był poważnie zanieczyszczony, ale 8 marca, po ataku na pola naftowe, sytuacja mogła się znacznie pogorszyć.
Problemem jest również to, że 28 lutego w Iranie przerwano łączność telefoniczną i internetową, co utrudnia prowadzenie dokładnych badań. Rahmanian zwraca uwagę na ryzyko kolejnych ataków, jeśli celami będą złoża ropy, gazu, rafinerie, składy naftowe, zakłady przetwórcze, morskie platformy wiertnicze lub obiekty nuklearne.
Źródło: Bloomberg