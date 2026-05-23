Bliski Wschód
Bliski Wschód

Coraz bliżej porozumienia? Głos z Waszyngtonu i przecieki z Iranu

Bartosz Kołodziejczyk
Dorota Hilger

Bartosz Kołodziejczyk, Dorota Hilger

Aktualizacja

Koniec wojny pomiędzy USA a Iranem na wyciągnięcie ręki? Taki przekaz płynie z Waszyngtonu. Sekretarz stanu Marco Rubio wskazał, że istnieje szansa na zawarcie porozumienia z Teheranem w ciągu najbliższych godzin. Jednocześnie państwowe media w Iranie informują, że władze mają być "na ostatniej prostej" opracowywania ram porozumienia z Waszyngtonem.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiada, że porozumienie z Iranem może zostać zawarte w najbliższych godzinachJulia Demaree NikhinsonAFP

W skrócie

  • Waszyngton przekazuje informację, że możliwe jest zawarcie porozumienia z Iranem w najbliższym czasie.
  • Negocjacje między USA a Iranem postępują, a jednym z wymagań USA jest otwarcie Cieśniny Ormuz i rezygnacja Iranu z programu nuklearnego.
  • Irańskie władze poinformowały, że opracowywane porozumienie dotyczy m.in. blokady morskiej portów i cieśniny Ormuz, natomiast program nuklearny ma być rozpatrywany osobno.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sekretarz stanu USA Marco Rubio skomentował postępy w negocjacjach amerykańsko-irańskich w momencie, w którym do Teheranu przybył wysoki rangą dowódca pakistańskiej armii, mający za zadanie wspomóc rozmowy.

Dzień wcześniej pojawiły się także informacje mówiące, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zrezygnował z udziału w ślubie swojego syna, który odbywa się w ten weekend, za przyczynę wskazując napiętą sytuację w Iranie.

USA i Iran o krok od porozumienia? Marco Rubio o postępach w negocjacjach

Rubio, podczas wizyty w Indiach podkreślił, że poczyniono znaczne postępy w rozmowach, choć wciąż istnieje możliwość wznowienia ataków. - Nawet teraz, kiedy z wami rozmawiam, prace trwają - powiedział reporterom.

- Istnieje szansa, że dziś wieczorem, jutro, za kilka dni będziemy mieli coś do powiedzenia - podkreślił amerykański polityk. Szef Departamentu Stanu podkreślił, że USA domaga się, aby Iran w pełni otworzył cieśninę Ormuz oraz zrezygnował ze swojego programu nuklearnego.

Zobacz również:

Wojna w Iranie. Były dowódca marynarki wojennej USA o decyzji Donalda Trumpa
Bliski Wschód

USA rozpoczną nowe ataki na Iran? Były dowódca nie ma wątpliwości

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Członek administracji Donalda Trumpa podkreślił także, że ten "zawsze preferuje rozwiązywanie takich problemów poprzez negocjacje dyplomatyczne". - Ale ten problem zostanie rozwiązany, jak jasno dał do zrozumienia prezydent, w taki czy inny sposób - dodał.

Koniec wojny z Iranem? Teheran zabrał głos

Do doniesień o bliskim zakończeniu negocjacji na linii Waszyngton - Teheran odniósł się także rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei. Polityk przekazał mediom, że Iran znajduje się na końcowym etapie opracowywania ram porozumienia mającego na celu zakończenie wojny ze Stanami Zjednoczonymi.

- W rozsądnym terminie od 30 do 60 dni omówimy szczegóły tych kwestii i zawrzemy ostateczne porozumienie. Obecnie jesteśmy w trakcie finalizowania tych ustaleń - wskazał.

Baqaei poinformował także, że aktualnie dyskutowane porozumienie składa się z 14 punktów. Wśród nich ma znajdować się kwestia zakończenia blokady morskiej irańskich portów przez USA oraz blokady cieśniny Ormuz.

Zabrakło w dokumencie z kolei odniesienia do programu nuklearnego Iranu, który "będzie przedmiotem osobnych dyskusji". Priorytetem ma być zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

Irański polityk podkreślił, że Waszyngton i Teheran starają się porozumieć, ale nie oznacza to, że osiągnięcie konsensusu jest pewne.

Zobacz również:

Donald Trump
Świat

Groźba powrotu wojny. Media: Trump mówił o "decydującej" operacji

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski


"Wydarzenia": Niefrasobliwi turyści. Posypały się mandaty na granicy z RosjąPolsat News

Najnowsze