W skrócie Binjamin Netanjahu uważa, że Modżtaba Chamenei żyje i ukrywa się po objęciu stanowiska najwyższego przywódcy Iranu po śmierci ojca.

Irańska agencja Fars podała, że Modżtaba Chamenei spotkał się z dowódcą wojskowym i wydał nowe wytyczne, lecz nie opublikowano żadnych nagrań ani zdjęć.

Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego w wyniku nalotów, Modżtaba Chamenei praktycznie nie pokazywał się publicznie, co prowadzi do spekulacji o jego stanie zdrowia.

- Myślę, że żyje. Trudno powiedzieć, w jakim jest stanie. Ukrywa się w jakimś bunkrze albo tajnym miejscu i próbuje sprawować władzę - powiedział Binjamin Netanjahu.

Izraelski premier dodał jednak, że Modżtaba Chamenei nie ma takiego autorytetu, jaki posiadał jego ojciec ajatollah Ali Khamenei.

Iran. Modżtaba Chamenei zniknął po objęciu władzy. Miał zostać poważnie ranny

Tymczasem irańska agencja Fars podała, że Modżtaba Chamenei spotkał się ostatnio z jednym z dowódców wojskowych i przekazał "nowe wytyczne dotyczące kontynuowania operacji oraz zdecydowanego przeciwstawienia się przeciwnikom". Nie przedstawiono jednak żadnych zdjęć ani nagrań potwierdzających to spotkanie.

Brak publicznych wystąpień przywódcy podsyca napięcie w Iranie, gdzie - według części analityków - trwa walka o realną kontrolę nad państwem i strukturami bezpieczeństwa.

W tym samym wywiadzie Netanjahu podkreślił, że konflikt z Iranem nie został zakończony. Izraelski premier stwierdził, że kluczową kwestią pozostaje usunięcie irańskich zapasów wzbogaconego uranu oraz likwidacja infrastruktury nuklearnej.

Chamenei przejął władzę po śmierci swojego ojca, który zginął pod koniec lutego podczas amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran.

Atak miał być częścią szerokiej operacji wymierzonej w najwyższe struktury irańskich władz. Według doniesień zginęło również kilku wysokich rangą dowódców i członków rodziny Chameneich.

Nowy najwyższy przywódca miał zostać ciężko ranny podczas bombardowania. Od momentu objęcia stanowiska praktycznie nie pokazał się publicznie, co doprowadziło do pojawienia się plotek o jego śmierci lub bardzo złym stanie zdrowia.

Część zagranicznych mediów informowała nawet, że mógł zostać przetransportowany do Rosji na leczenie.

Źródło: Sky News

