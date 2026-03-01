W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oraz dwaj inni urzędnicy poprowadzą kraj w okresie przejściowym po śmierci Alego Chameneiego.

Irańskie władze sądownicze potwierdziły śmierć szefa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammada Pakpura i doradcy Ali Szamchaniego w atakach USA i Izraela.

Media w Teheranie ogłosiły śmierć najwyższego przywódcy Alego Chameneiego i 40-dniową żałobę.

Agencja AFP przekazała w niedzielę, cytując irańską państwową telewizję, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian i dwaj inni wysocy rangą urzędnicy będą przewodzić Iranowi w okresie przejściowym po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

Według państwowej telewizji, która powołała się na Mohammada Mokhbera, jednego z doradców Chameneiego, w skład tria nadzorującego transformację wejdą szef sądownictwa Gholamhossein Mohseni Ejei oraz inny urzędnik z rady prawnej kraju.

Zgodnie z irańską konstytucją rada przywódcza może sprawować władzę do czasu, aż Zgromadzenie Ekspertów wybierze nowego przywódcę.

Wcześniej portal Iran International donosił, iż przywódcy IRGC (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej) nalegają, aby następca Chamenei został wybrany natychmiast, trybem pozasystemowym.

Iran. Władze potwierdziły śmierć dwóch wysoko postawionych członków kierownictwa

Jednocześnie irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammad Pakpur oraz wysoko postawiony doradca ds. bezpieczeństwa., były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.

Portal sądowniczy Mizan zaznaczył, że Pakpur i Szamchani, "zginęli śmiercią męczeńską".

Wcześniej portal Axios przekazał, powołując się na izraelskich urzędników, że ataki tego państwa wymierzone są w "całe irańskie kierownictwo".

Pojawiły się niepotwierdzone dotychczas informacje o śmierci ministra obrony generała brygady Aziza Nasira Zadeha oraz irańskiego "szefa wywiadu" - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Atak na Iran. Ali Chamenei nie żyje

Informację o śmierci najwyższego irańskiego przywódcy Alego Chameneiego potwierdziły media w Teheranie. Wcześniej o możliwej śmierci lidera irańskiego reżimu mówili prezydent USA Donald Trump oraz premier Izraela Binjamin Netanjahu.

Jak potwierdziły irańskie media państwowe, "najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei został zabity w sobotę rano w swoim biurze". Z tego względu w kraju rządzonych przez islamskich ajatollahów ogłoszono 40-dniową żałobę.

Źródło: AFP

