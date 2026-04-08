W skrócie Iran oraz Stany Zjednoczone zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni w odpowiedzi na pakistańską propozycję.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zadeklarował możliwość bezpiecznego przepłynięcia przez cieśninę Ormuz przez okres dwóch tygodni, przy koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu i uwzględnieniu ograniczeń technicznych.

Premier Pakistanu poinformował, że w piątek 10 kwietnia w Islamabadzie ruszą negocjacje z udziałem delegacji Iranu i Stanów Zjednoczonych.

We wtorek wieczorem, na kilka godzin przed upływem amerykańskiego ultimatum wobec Iranu, szef pakistańskiego rządu zaapelował do prezydenta USA Donalda Trumpa, by wydłużył jego termin o dwa tygodnie.

Około 90 minut przed upływem amerykańskiej groźby Trump przekazał na platformie Truth Social, że przyjmuje propozycję Pakistanu. Na dwutygodniowe zawieszenie broni zgodziły się też władze Iranu.

"W odpowiedzi na braterską prośbę premiera Sharifa oraz biorąc pod uwagę prośbę Stanów Zjednoczonych o negocjacje w oparciu o ich 15-punktową propozycję, a także ogłoszenie prezydenta USA o przyjęciu ogólnych ram irańskiej 10-punktowej propozycji jako podstawy do negocjacji, niniejszym oświadczam (...) jeśli ataki na Iran zostaną wstrzymane, nasze potężne siły zbrojne zaprzestaną operacji obronnych" - napisał irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi na platformie X.

Cieśnina Ormuz. Iran odpowiada na żądanie Trumpa

Ze strony Trumpa warunkiem przyjęcia tymczasowego porozumienia była "zgoda Republiki Islamskiej Iranu na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz". W nocy z wtorku na środę do sprawy odniósł się irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

Odnosząc się do żądania amerykańskiego przywódcy, Aragczi napisał: "Przez okres dwóch tygodni możliwe będzie bezpieczne przejście przez cieśninę Ormuz, przy koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu oraz z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

Bliski Wschód. Negocjacje USA-Iran ruszą w piątek

O szczegółach zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie poinformował we wpisie na X premier Pakistanu.

Shehbaz Sharif zaznaczył, że umowa o wstrzymaniu walk na dwa tygodnie obowiązuje też operujący z południowego Libanu, proirański Hezbollah, a także oznacza wstrzymanie przez Izrael operacji przeciwko temu ugrupowaniu terrorystycznemu.

Sharif napisał też, że na piątek 10 kwietnia zaprosił do stolicy Pakistanu Islamabadu delegacje Iranu i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, niezależnie od siebie o rozpoczęciu tego dnia rozmów pokojowych w pakistańskiej stolicy informowały źródła irańskie i amerykańskie.

Informację o dacie rozpoczęcia negocjacji podawały niezależnie od siebie także amerykańskie i irańskie media. Te drugie zawarły w przekazach komentarz, że "rozpoczęcie rozmów nie oznacza końca wojny".

