W skrócie Statki zatrzymane podczas amerykańskiej blokady irańskich portów zostaną przetransportowane do strefy na Morzu Arabskim lub Oceanie Indyjskim i pozostaną tam do ustalenia ich ostatecznego miejsca postoju.

Siły USA mogą zaatakować łodzie motorowe irańskiej Gwardii Rewolucyjnej przy użyciu dronów, ale według "The Wall Street Journal" nie planują ataków na tankowce wypływające z irańskich portów.

Dowództwo Centralne USA poinformowało, że w ciągu pierwszych 24 godzin blokady żaden statek nie przedostał się przez zaporę, a sześć jednostek handlowych zawróciło do portu w Zatoce Omańskiej.

"The Wall Street Journal" powołał się na informacje otrzymane od dwóch amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą. Jeden z nich twierdzi, że Stany Zjednoczone monitorują statki pod kątem ewentualnego przejęcia.

Zatrzymane statki miałyby następnie zostać przetransportowane do specjalnie utworzonej strefy na Morzu Arabskim lub Oceanie Indyjskim i tam oczekiwać na dalsze decyzje sił amerykańskich.

Źródła twierdzą również, że wiele tankowców zmieniło kurs w pobliżu cieśniny Ormuz po rozpoczęciu amerykańskiej operacji.

Wcześniej dziennik informował, że chiński tankowiec, który omijał amerykańskie ograniczenia dotyczące irańskiej ropy, zawrócił przy próbie opuszczenia cieśniny i powrócił do Zatoki Perskiej.

Sytuacja nie podoba się władzom Arabii Saudyjskiej, która ostrzega, że blokowanie irańskich portów może skutkować zablokowaniem przez Iran Bab al-Mandabu - wąskiego gardła na Morzu Czerwonym, kluczowego dla innych eksporterów ropy w regionie.

Dziennik podaje także, że siły USA mogą zaatakować łodzie motorowe irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) za pomocą dronów, jednak nie ma planów otwierania ognia do tankowców wypływających z irańskich portów.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) ogłosiło w niedzielę, że siły amerykańskie rozpoczną blokadę całego ruchu morskiego do i z irańskich portów. Blokada jest egzekwowana wobec jednostek pływających wszystkich państw wchodzących do irańskich portów i stref przybrzeżnych, w tym portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską.

Jednocześnie dowództwo zapewniło, że siły amerykańskie nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom tranzytującym przez cieśninę Ormuz do portów innych niż irańskie.

"Ponad 10 tysięcy marynarzy, żołnierzy piechoty morskiej i lotników Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wraz z ponad tuzinem okrętów wojennych i dziesiątkami samolotów, realizuje misję blokady statków wchodzących i wypływających z irańskich portów" - poinformowało we wtorek Dowództwo Centralne USA.

Według deklaracji Amerykanów w ciągu pierwszych 24 godzin blokady nie przedostały się przez nią żadne statki. Sześć jednostek handlowych zastosowało się do poleceń i zawróciło do portu w Zatoce Omańskiej.

