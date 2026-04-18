W skrócie Irańskie siły zbrojne ponownie zamknęły cieśninę Ormuz, co doprowadziło do zawrócenia części statków.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Teheran przed próbami "szantażowania" Stanów Zjednoczonych, a rozmowy między oboma krajami są określane jako trwające.

Brytyjska agencja UKMTO poinformowała o ostrzelaniu tankowca i uszkodzeniu kontenerowca przez "nieznany pocisk" w cieśninie Ormuz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Miniona doba przyniosła serię sprzecznych komunikatów USA i Iranu w sprawie Ormuzu.

Władze Iranu ogłosiły w piątek po południu otwarcie cieśniny dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, który upływa w nocy z wtorku na środę.

Trump kilka minut później podziękował na platformie Truth Social za otwarcie tego szlaku wodnego, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zakończenia negocjacji z Iranem.

Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf krótko po północy napisał na X, że przy utrzymaniu blokady USA cieśnina nie pozostanie otwarta. W sobotę przed południem irańskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia w żegludze przez Ormuz, ogłaszając "powrót do stanu poprzedniego" i ścisłą kontrolę armii nad tym szlakiem.

Jak podała agencja Reutera, powołując się na irańską telewizje państwową, dowódca irańskiej Marynarki Wojennej Straży Rewolucyjnej w Cieśninie Ormuz zapowiedział, że amerykańska marynarka wojenna otrzyma "mocny cios", jeśli zaatakuje irańskie okręty.

Bliski Wschód. Negocjacje USA-Iran zachwiane. "Trochę się wygłupiają"

Donald Trump ocenił wcześniej, że obie strony są "bardzo bliskie" zawarcia umowy, ale po sobotnim ruchu Iranu oświadczył, że Teheran "nie może szantażować USA", utrzymując przy tym, że rozmowy trwają.

"O Iranie porozmawiamy później. Prowadzimy bardzo konstruktywne rozmowy" - dodał, zarzucając Teheranowi, że w swoich ostatnich działaniach "trochę się wygłupia".

Najwyższy organ do spraw bezpieczeństwa narodowego Iranu oświadczył podczas wizyty szefa sztabu wojskowego Pakistanu, który pełni rolę mediatora, że "Amerykanie przedstawili nowe propozycje, które Islamska Republika Iranu obecnie analizuje i na które jeszcze nie udzieliła odpowiedzi".

Dodał jednak, że irańska delegacja negocjacyjna nie pójdzie na "ani najmniejszy kompromis, ustępstwo czy ustępstwo" w rozmowach z Waszyngtonem.

Wraca spór o cieśninę Ormuz. Część statków zawraca

Co najmniej osiem tankowców z ropą i gazem przepłynęło od piątku przez Ormuz do momentu ponownego zamknięcia szlaku - wynika z danych firmy Kpler monitorującej ruch morski. Wkrótce potem dane MarineTraffic pokazały, że część jednostek zawraca i kieruje się do portów wyjścia.

Od wprowadzenia blokady do soboty w południe siły USA zawróciły 23 statki zmierzające do irańskich portów - podała Centralne Dowództwo USA.

Brytyjska agencja, monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO, podała w sobotę, że jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzelały tankowiec przepływający przez cieśninę, a następnie "nieznany pocisk" uszkodził kontenerowiec.

Źródło: Reuters, AFP

