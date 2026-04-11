W skrócie Donald Trump stwierdził, że uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej jest najważniejszym kryterium potencjalnego porozumienia z Iranem.

Trump powiedział, że cieśnina Ormuz otworzy się 'automatycznie', jeśli USA się wycofają, ponieważ inaczej Iran nie zarobi pieniędzy.

Blokada cieśniny Ormuz przez Iran spowodowała wzrost cen ropy naftowej i wzrost inflacyjnego wskaźnika CPI w USA o 0,9 proc. w marcu.

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej jest zdecydowanie najważniejszym kryterium ewentualnej umowy z Iranem.

Trump przedstawił w ten sposób sytuację przed sobotnimi negocjacjami z Iranem w Pakistanie podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami. Pytany o to, jaki ma cel w negocjacjach, odparł:

- Brak broni jądrowej. Wiecie, myślę, że już nastąpiła zmiana reżimu, choć nigdy nie mieliśmy takiego kryterium. Ale brak broni jądrowej to 99 proc. (sukcesu) - powiedział prezydent na płycie lotniska w bazie Andrews pod Waszyngtonem, przed wylotem na kolację z darczyńcami w Charlottesville w Wirginii.

Bliski Wschód. Donald Trump: Cieśnina Ormuz otworzy się automatycznie

Dopytywany, czy nie ma na celu również otwarcia cieśniny Ormuz, powiedział że "tak, ale ona otworzy się automatycznie".

- Odpowiedź brzmi: tak, ale cieśnina się otworzy, jeśli po prostu wyjdziemy, bo inaczej oni nie zarobią pieniędzy. Więc cieśnina się otworzy - powiedział.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Trump powiedział, że życzył wiceprezydentowi Vance'owi powodzenia w rozmowach w Pakistanie i wyraził optymizm co do ich szybkich rezultatów.

- Myślę, że wszystko pójdzie bardzo szybko, a jeśli nie, to i tak będziemy w stanie to dokończyć w taki czy inny sposób - ocenił

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Iran blokuje przepływ tankowców

Chwilę wcześniej prezydent mówił, że doprowadzi do przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w ten lub inny sposób" oraz deklarował, że nie pozwoli, by Iran pobierał opłaty tranzytowe od statków. Zaznaczył jednak, że "nikt nie wie", czy Iran faktycznie takie opłaty pobiera.

Według danych z portalu Marine Traffic, opracowanych przez BBC, od momentu zawarcia rozejmu w nocy z wtorku na środę Iran przepuścił przez cieśninę 19 statków, z czego większość to kontenerowce, a jedynie cztery to tankowce.

Zobacz również: Dorota Hilger

Iran we wtorek zapowiedział, że pozwoli na żeglugę statków przez cieśninę "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu". Przed wojną przez cieśninę przepływała dziennie ponad setka statków. Szacuje się, że ok. 800 wciąż czeka na wypłynięcie z Zatoki Perskiej.

Blokada cieśniny spowodowała wzrost cen ropy naftowej, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanych w piątek danych o inflacji. Inflacyjny wskaźnik CPI w USA wzrósł w marcu o 0,9 proc., co było największym miesięcznym wzrostem od 2022 r.

Jaki w "Gościu Wydarzeń" o Orbanie: Heroicznie walczy z szaloną polityką Polsat News